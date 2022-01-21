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【抖音海外版】TikTok據報正測試付費訂閱模式　冀豐富影片社區及用戶體驗

股市 11:50 2022/01/21

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【抖音海外版】TikTok據報正測試付費訂閱模式　冀豐富影片社區及用戶體驗

Meta（美：FB）旗下Instagram 昨日宣布在美國測試推出訂閱模式後，字節跳動旗下抖音海外版TikTok據報同樣正測試付費訂閱模式，有外電估計，TikTok 目前透過「For You」頁面向用戶推薦其尚未關注的創作者的影片，日後創作者若選用訂閱模式，影片將不會出現在「For You」頁面，而創作者也只會針對部分內容收費，而非整個賬戶內容收費。

字節跳動去年收入據報增7成至逾4,500億港元　增長跑贏阿里騰訊，看【下一頁】

有外電引述TikTok 回應指，公司一直思考如何為其生態社區帶來價值並豐富 TikTok 體驗的新方法，但未有透露訂閱計劃的價目或測試細節。

早前TikTok確認推出小費功能，允許創作者在直播TikTok LIVE賺取收入，讓粉絲虛擬送禮。目前創作者如果擁有至少10萬名關注者並且信譽良好，則可以申請參與小費測試功能。

昨日Instagram推出訂閱模式測試，讓創作者可就Instagram 直播影片和Instagram Story創作獨家內容收費，付費訂閱者將被標記一個特殊的徽章，將非付費用戶區分開來。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

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