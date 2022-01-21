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【新能源車】各地逐步取消新能源車輛購買限制 發改委提方案倡綠色消費

股樓投資 12:58 2022/01/21

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發改委等部門剛印發了《促進綠色消費實施方案》，指出大力發展綠色交通消費；大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG發展；推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

同時，深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系。合理引導消費者購買輕 量化、小型化、低排放乘用車。大力推動公共領域車輛電動化，提高城市公交、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、 民航機場，以及黨政機關公務領域等新能源汽車應用佔比。方案又提及，有序發展出行、住宿、貨運等領域共享經濟，鼓勵閑置物品共享交換。積極發展二手車經銷業務，推動落實全面取消二手車限遷政策，進一步擴大二手車流通。積極發展家電、消費電子產品和服裝等二手交易，優化交易環境。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

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方案提出，至2025年，綠色消費理念深入人心，奢侈浪費得到有效遏制， 綠色低碳產品市場佔有率大幅提升，重點領域消費綠色轉型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環發展的消費體系初步形成。至2030年，綠色消費方式成為公眾自覺選擇，綠色低碳產品成為市場主流，重點領域消費綠色低碳發展模式基本形成，綠色消費制度政策體系和體制機制基本健全。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：林衛

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