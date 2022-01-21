【大行點睇】海外投資者對中資股看法正面 摩通看好A股升逾兩成

摩根大通中國股票首席策略師劉鳴鏑接受內地傳媒訪問稱，2022年的A股市場仍會出現分化，因為不同行業的增長率差異比較大，但是分化的程度會比2021年有所緩解，因為總體流動性、貨幣政策和信貸政策的寬鬆度將有所提高。

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她表示，摩通看好A股2022年的表現。對MSCI中國指數，該行目標價為116點；滬深300指數看升至5950點，換言之，潛在漲幅超過兩成。「在中央經濟工作會議以後，穩增長的政策方向是相當明顯的，這對於海外投資者在做2022年的投資布局時會有正面影響。」她說。

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對於2022年的投資主題，劉鳴鏑將其分為三類，包括舊巨人即房地產、最近的巨人即新經濟與互聯網，以及 新巨人即新能源、碳中和、互聯網、5G、硬件、軟件、半導體等三類。她指出，「舊巨人」已經逐漸淡出，中國也在培育「新巨人」。盡管市場也十分關注及擔憂舊巨人行業遠去的風險，但更重要的是，新巨人行業的時代已經到來了，投資者對於成長性高的行業還是很感興趣的。

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記者：林衛