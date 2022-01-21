▲ 【美股分析】知名投資者Grantham警告美股「超級泡沫」 ARKK表現成指標之一

曾在2000年、08年預言金融危機的GMO聯合創辨人Jeremy Grantham接受外電訪問時形容，美股正陷100年來第四場「超級泡沫」之中，多處出現投資者瘋狂行為，即使聯儲局干預也難阻最終跌幅接近50%的歷史性崩盤。

Grantham於2020年新冠疫情爆發時已多次形容美股在前所未有的泡沫之中，惟同年美股表現不跌反升，GMO基金表現跑輸基準指數，也引發資金流出GMO。

即使兩年前預言未快速實現，Grantham在最新訪問中稱，一年前對今輪泡沫還不像以往對2000年科技泡沫、2007年樓市泡沫時那樣確定，

我過去覺得可能性很高，但可能沒十分確定。今天，我感覺幾乎可以確定了。

市場多處出現瘋狂 ARKK大跌也成指標之一

Grantham列舉他看到的市場瘋狂行為，包括電動汽車股買盤狂熱、狗狗幣（dogecoin）等無厘頭的加密貨幣崛起，以至NFT價格動輒數百萬美元成交。

他續指，美股泡沫逐漸瓦解的指標，如去年2月最具投機性的Meme股票開始下跌，Cathie Wood的Ark Innovation ETF（美：ARKK）自此累跌52%，而由中型股主導的羅素2000指數在2021年跑輸標普500指數，而中型體通常會在牛市中表現出色。

批聯儲局放水救市製造泡沫 倡沽美股買日股新興市場

現年83歲的Grantham將近25年泡沫歸咎於糟糕的貨幣政策，認為從格林斯潘出任聯儲局主席以來，聯儲局已習慣以「放水」救市，令泡沫接二連三出現，

超級泡沫已經完全形成，狂風驟雨隨時可能到來，當悲觀情緒回歸市場時，我們面臨的潛在財富縮水程度可能會是美國歷史上最大的。

他續指，目前不止在股市出現泡沫，樓市、債市都有泡沫跡象，即使估值不會完全回歸到歷史統計趨勢水平，美國資產市場損失都可能達35萬億美元。

美國通脹持續高企，令市場對3月加息預期升溫，Grantham稱，這樣令聯儲局以減息或購買資產刺激經濟的能力大減。他建議投資者賣出美國股票，轉向那些在日本和新興市場估值更低的股票，做好通膨對沖，持有一些黃金和白銀，並準備好現金以等待價格再度變得有吸引力。

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