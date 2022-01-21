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【居家健身】熱潮減退？　美健身器材初創Peloton　擬停產單車、跑步機

商業 11:43 2022/01/21

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Peloton現時面臨供應過剩的問題，數以千計滯銷的單車和跑步機存放在倉庫或貨輪上，所以該公司需要重新設定其庫存水平。（法新社）

新冠疫情帶動消費者關注健康生活，一度令居家健身器材需求大增。惟時至今日，市場上的居家健身器材開始出現供應過剩的情況。據外媒《CNBC》報道，美國健身器材製造商Peloton已暫停生產旗下健身產品，包括健身單車和跑步機，理由是消費者需求減弱，Peloton希望控制成本。

據外媒獲得的內部文件顯示，Peloton計劃今年2月到3月暫停生產健身單車，為期兩個月。而早於去年12月起，已經在停止生產售價更昂貴的新一代健身單車Bike+，直至6月再作安排。

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報道又指，另一間室內運動器材商Tread treadmill，亦將於2月開始的六個星期內，停產Tread跑步機，而較高檔的Tread+器材預計在2022財年都不會復產。

Peloton現時面臨供應過剩的問題，數以千計滯銷的單車和跑步機存放在倉庫或貨輪上，所以該公司需要重新設定其庫存水平。

需求和交付量預測過高

Peloton去年1月市值一度迫近500億美元（約3,900億港元），但一年後的今天已被削減了近400億美元（約3,110億港元）。該報告亦顯示，Peloton最初在去年10月31日對其第三財季和第四財季的需求和交付量進行預測，惟結果顯示當時預期過高；Peloton只好在12月14日重新評估預測，並大幅下降對其健身單車、新一代Bike+和Tread跑步機的預期。

然而，Peloton表示，最新的預測沒有考慮到該公司從1月底開始對其健身單車額外收取250美元（約1,900港元）的送貨和設置費用，以及對其Tread額外收取350美元（約2,700港元）時可能出現的需求影響。

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Peloton行政總裁John Foley日前發表聲明：「我們正採取重大的糾正措施，以改善盈利前景，優化整個公司的成本。這包括改善毛利率，轉向更多的可變成本結構，並確定削減我們的營運費用，以建立一個更專注於未來的Peloton。」

曾花逾8億美元收購及建廠   增加產能

事實上，一年多前的Peloton是面對完全相反的情況。當時全球健身設備市場都供不應求，Peloton當時為把握商機，於2020年12月宣布以4.2億美元（約32億港元）收購健身器材制造商Precor，擴大產能。然後到去年5月，Peloton再花費4億美元（約31億港元）在美國建立第一間工廠，以加快其單車和跑步機的生產，並預計到2023年投入使用。

可惜的是，最近幾個月即使美國健身房已經重開，但消費者似乎沒有花費太多在家用健身器材上。在最近一個季度末，Peloton的互聯網健身訂戶（connected fitness subscribers）總人數雖然已達到249萬，但該季度只是增加了約16.1萬名新會員，增長是兩年來最低。

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責任編輯：陳卓賢

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