▲ 【家族辦公室】德林控股斥5070萬收購對沖基金Altas38%股權 加速發展家族辦公室及投行業務

德林控股 （01709） 宣布，將斥資650萬美元（折合約5070萬港元）收購本港對沖基金及資產管理初創Atlas Multi-assets Capital的38%股份，以擴大資產管理規模，加速發展家族辦公室及投行業務增加新的活力。

德林控股目前管理及投資資產規模超過30億美元，其中德林家族辦公室管理及諮詢規模超過14億美元。

Atlas在是次交易後的估值約為2000萬美元，目前其管理資產規模超過1.5億美元，主營業務包括對沖基金研究、私人資產、財富管理及企業所有權交易。

德林控股表示，隨着疫情逐步緩和，全球經濟活動逐漸恢復，受益於政府的利好政策，如LPF基金設立、香港財富管理中心建立等，相信資產管理及家族辦公室行業將迎來高速發展階段。

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記者：梁安琪