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【新能源車】發改委：逐步取消新能源車購買限制　倡應用氫能、換電等基建

新經濟追蹤 11:49 2022/01/21

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【能源改革】發改委：大力推廣新能源汽車 逐步取消各地新能源車購買限制

國家發改委聯同工信部等部門發布關於印發《促進綠色消費實施方案》通知。方案提出，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG（液化天然氣）發展。

開展新能源汽車下鄉活動  鼓勵車企研發推廣適合農村居民出行用新能源汽車

方案指，要推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用；深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵車企研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系。

同時，方案指，要大力推進公共機構消費綠色轉型，推動國家機關、事業單位、團體組織類公共機構率先採購使用新能源汽車，新建和既有停車場配備電動汽車充電設施或預留充電設施安裝條件。

目標2025年綠色低碳發展體系初步形成   2030年體制基本健全

方案又指，目標2025年重點領域消費綠色轉型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環發展的消費體系初步形成；2030年，重點領域消費綠色低碳發展模式基本形成，綠色消費制度政策體系和體制機制基本健全。

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