英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據

英國首相約翰遜派對門觸發下台危機，多名英國保守黨國會議員要求發起不信任動議。有保守黨議員表示，近日被威脅要求支持約翰遜留任。約翰遜回應指，未看到英國保守黨存在威脅的證據。惟約翰遜言論其後被英國在野黨批評，表現猶如黑手黨領袖。

約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？ 【下一頁】

曾公開呼籲約翰遜（Boris Johnson）辭職的國會議員雷格（William Wragg）表示，近日收到削減選取資金等威脅，建議同樣受威脅黨友報警。周三（19日）指責約翰遜已無法勝任首相，並倒戈加入工黨的議員韋克福特（Christian Wakeford）亦指，近日在資助1間學校時受到威脅。

約翰遜回應表示，未見保守黨內存有威脅的證據，並指之後會對相關報道進行調查。英國文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）亦指雷格意在吸引民眾注意，相關指控只是無稽之談。能源國務大臣Greg Hands亦批評韋克福特，並非可靠消息來源，倒戈加入工黨已證實他旨在打倒保守黨。

黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動 【下一頁】

英國工黨副領袖雷納（Angela Rayner）表示，對相關言論感到震驚。英國自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey）則批評約翰遜，表現猶如黑手黨領袖，而非首相。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則表示，若保守黨透過威脅暫停向選區進行公共投資，令國會議員立場保持一致，行為就會構成敲詐恐嚇，約翰遜政府道德敗壞程度亦較想象中嚴重。

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責任編輯：李俊儀