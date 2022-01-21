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【友邦1299】大和：友邦吸納內地補習老師做經紀　料去年新業務價值增17%、3月或增派息

股市 12:32 2022/01/21

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【友邦1299】大和：友邦吸納內地補習老師做經紀　料去年新業務價值增17%、3月或增派息

大和發表研究報告，以實際匯率計，預期友邦 （01299） 2021年新業務價值料按年增長17%至32.4億美元，意味去年第四季按年升6%。友邦今早一度創近四個月新高，最高見92.5元，中午收市微跌，報88.65元。

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大和注意到友邦成功地吸納教培行業的私人補習老師，並成為旗下保險經紀，同時又在河北分部建立優質保險團隊，以抵擋競爭對手接近。即使新冠肺炎疫情在第四季重新於中國肆虐，甚至對友邦影響大於其他全國性保險公司，但其中國業務的新業務價值利潤率維持強韌。另外，隨着東盟地區防疫措施放寬，其業務在去年第四季經營環境較去年首九個月好轉。

大和又預計香港業務去年第三季的新業務價值利潤率和首年保費收入增長勢頭良好，並在第四季延續。然而，由於香港最近收緊社交距離措施及延遲與中國通關，大和將今年新業務價值由40億美元降至38億美元，並預計今年6月才會初步通關。

值得留意的是，香港保險業監管局於去年底發布風險為本資本制度（RBC）通告，大和相信友邦屬早期實行者之一，而集團當地資本總和法覆蓋率在去年年中達到412%，故相信公司在今個3月的年度業績時有機會宣布增加派息。該行預料友邦將2021年度派息按年增加9%至0.19美元，並對友邦重申「買入」評級，目標價142元。

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編輯：姚卓然

港股 保險行業 友邦保險（01299）
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