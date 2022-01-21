【法國疫情】連續3日確診逾40萬 分階段放寬防疫

法國第五波新冠疫情繼續蔓延，單日確診數字已連續3日突破40萬，不過重症新冠患者住院數字有改善。法國政府宣布下周一（24日）起實施疫苗護照措施，為下月分階段取消口罩令等防疫限制作準備。

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法國於周四（20日）再增42.5萬宗確診，每日確診連續3日破40萬，7日平均確診數升至33.7萬宗，較一周前平均日增20多萬宗明顯急升。

法國同日再增245人死於新冠肺炎，7日平均死亡數為227人。而法國目前有3,850名重症新冠患者入住深切治療部，患者人數自本月初以來維持平穩。

根據法國政府科學顧問機構的説法，該國第5波疫情到了3月中將維持在高位但可控水平。而政府發言人也表示發病率雖然繼續上升，但Omicron變種引發的重症個案少於Delta變種，預期Omicron疫情很快可見頂。

全國93%的成年人口已接種最少一劑新冠疫苗，當局為分階段放寬防疫措施做準備，宣布民眾下周一起需使用疫苗護照進入大多數公共場所。

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法國總理卡斯泰（Jean Castex）指如疫情明顯改善，政府有可能停用疫苗護照。衛生部長韋朗（Olivier Véran）則表示，當局要取決於醫院承受的壓力程度，才決定會否停用疫苗護照。

法國首階段會於下月2日起取消多項措施：

取消音樂廳、體育賽事及其他活動的室内2,000名觀眾的人數上限，以及室外活動5,000名觀眾的人數上限。

取消每周在家工作3天的指引，由企業和僱員自行決定。

取消戶外口罩令

夜店自上月以來一直停業，法國下階段會於2月16日起批准夜店重開。而演唱會、體育賽事及酒吧同日起也可重開站立區，民眾在體育館、戲院或乘坐公共交通工具時也可恢復飲食。

卡斯泰更表示，希望能夠在下月底寒假結束後解除學童在校園戴口罩的措施。

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責任編輯：鄭錦玲