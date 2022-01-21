▲ 【Bitcoin】俄羅斯央行擬禁止挖礦及使用加密貨幣 比特幣再跌穿4萬美元心理關口

美股投資氣氛轉差，加上俄羅斯中央銀行提議禁止境內開採及使用加密貨幣，比特幣亞洲時段開市後向下，比特幣今早曾再度跌穿4萬美元心理關口，以太幣跌穿3萬美元，其他主要山寨幣同步下跌。比特幣現跌5.17%，報39842美元；以太幣跌6.73%，報2951美元。

OANDA 高級市場分析師Edward Moya 稱，俄羅斯央行提議禁止俄羅斯境內使用和開採加密貨幣，認為加密貨幣對金融穩定和貨幣政策主權構成風險。Moya 指出，過去數十年間，俄羅斯盧布一直在穩步貶值，間接讓比特幣成為許多俄羅斯人近年熱門投資對象， 而且俄羅斯一直是比特幣開採量排名前三的國家，如果該議案獲得通過，比特幣將跌破40,000美元的水平。

加密基金 BitBull Capital 首席執行官 Joe DiPasquale 則表示，投資者對美聯儲公布有關數字美元的研究持樂觀態度，認為類似的官方消息將提高加密貨幣的可信度，帶動加密貨幣需求增加。DiPasquale指出，近日加密貨幣市場的下跌趨勢歸因於需求下降以及季節性因素，過去加密貨幣在1月表現較疲軟，但認為未來數周加密貨幣需求將會增加。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】

相關文章：

【Bitcoin】NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具

【Bitcoin】比特幣較高位回吐逾三成 薩爾瓦多比特幣持倉虧損逾千萬美元

記者：李哲毅