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【新冠疫苗】奧地利國會通過強制接種 派88億禮券谷針

環球社會熱點 10:47 2022/01/21

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奧地利早前因應新冠肺炎疫情，率先公布強制民眾接種疫苗。有關法案近日在國會表決，獲大多數議員支持，將於2月1日起生效，但執法人員要到3月中時才可抽查市民。同時，政府亦宣布抽獎計劃谷針，向得獎接種者派500歐元禮券。

【新冠疫苗】奧地利強制接種谷針 違者每年盛惠幾多？ 【下一頁】

奧地利國會周四（20日）經過7小時商討後，以137對33大比數通過法案，支持強制18歲以上民眾接種疫苗。孕婦及因健康因素未能接種者獲豁免，新冠康復者亦有180日豁免期，屆滿後必須接種首劑疫苗。衛生部表示，法案將維持至2024年1月31日為止。

強制接種令於2月1日起生效，執法人員可於3月15日起檢查民眾接種狀態，發現違者可發出600歐元（約5,290港元）罰款通知，每年罰款上限3,600歐元（約3.17萬港元）。假如被罰款者在兩周內接種疫苗，政府亦可免除罰款。

奧地利縮短隔離時間 下周重啟2G防疫措施 【下一頁】

國會通過法案前，總理內哈默（Karl Nehammer）宣布谷針措施，設置10億歐元（約88.16億港元）疫苗獎金。當地民眾每次接種將獲發一張抽獎劵，每10張抽獎劵即有1人中獎，可獲500歐元（約4408港元）禮券。

奧地利疫情在Omicron變種病毒出現後急速惡化，確診及重症人數激增，周三（19日）新增逾2.7萬宗確診，創下當地新高。但奧地利疫苗接種率為歐洲其中一個比較落後國家，現時約為71.7%，稍高於歐盟平均。

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責任編輯：吳漢培

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