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【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠肺炎口服藥　維亞生物抽升18%、復星醫藥漲近半成

股市 10:32 2022/01/21

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【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠肺炎口服藥　維亞生物抽升18%、復星醫藥漲近半成

新冠肺炎疫情未見未息，藥品專利池組織（MPP）宣布，與27間藥企簽訂協議，允許其為全球105個中低收入國家或地區生產及供應美國藥廠默沙東（美：MRK）新冠抗病毒口服藥物Molnupiravir，以促進該藥在全球的可負擔性和可及性。

今輪27間企業中，5間公司將生產原料藥，13間公司將同時生產原料藥和成品藥，9間公司將生產成品藥，當中復星醫藥 （02196） 、博瑞醫藥（滬：688166）、石家莊龍澤製藥、上海迪賽諾、維亞生物 （01873） 旗下朗華製藥等5家中國藥企名列其中，前四者獲許可同時生產原料藥和成品藥，朗華製藥獲許生產原料藥。

復星醫藥現升4.65%，報37.15元；維亞生物升17.8%，報4.76元；博瑞醫藥抽升2成。

默沙東新冠抗病毒口服藥物Molnupiravir目前已經獲得美國FDA授權緊急使用，適用於治療高危成年患者輕度至中度新冠肺炎。

今次無份的仿制Molnupiravir的歌禮製藥 （01672） 股價跌19%，目前歌禮製藥抗新冠肺炎藥物管綫目前包括已上市的利托那韋口服片劑（100 mg）、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

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記者：李哲毅

港股 美股 A股 維亞生物（01873） 復星醫藥（02196） 默克藥廠（Merck，美：MRK） 博瑞醫藥（滬：688166） 歌禮製藥－B（01672）

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