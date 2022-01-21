【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠口服藥　維亞生物復星醫藥抽升後急回、歌禮重挫兩成（第二版）

▲ 【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠肺炎口服藥

新冠肺炎疫情未見未息，藥品專利池組織（MPP）宣布，與27間藥企簽訂協議，允許其為全球105個中低收入國家或地區生產及供應美國藥廠默沙東（Merck，美：MRK）新冠抗病毒口服藥物Molnupiravir，促進默沙東新冠藥在全球的可負擔性和可及性。

今輪27間企業中，5間公司將生產原料藥，13間公司將同時生產原料藥和成品藥，9間公司將生產成品藥。

博瑞醫藥（滬：688166）中午發通告解釋，藥品專利池組織的協議並非獨家許可，已獲許可的105個中低收入國家或地區並不包括中國，而產品定價將低於原研產品或其他在中高收入國家的藥品定價，無法預計協議對業績影響。

復星醫藥維亞生物子企等簽署協議

5家中國藥企在名單內，博瑞醫藥以外，尚包括復星醫藥 （02196） 、石家莊龍澤製藥、上海迪賽諾、維亞生物 （01873） 旗下朗華製藥。前四者獲許可同時生產原料藥和成品藥，朗華製藥獲許生產原料藥。

復星醫藥早市曾升13%，半日升幅收窄至3.5%，中午報36.75元，成交5億元；維亞生物最多升37%，中午升幅收窄至16%，報4.67元，成交2.6億元；博瑞醫藥A股抽升2成漲停。

默沙東新冠抗病毒口服藥物Molnupiravir目前已經獲得美國FDA授權緊急使用，適用於治療高危成年患者輕度至中度新冠肺炎。

歌禮製藥插兩成 新冠疫苗股陪跌

今次無份的仿制Molnupiravir的歌禮製藥 （01672） 股價半日跌20%，目前歌禮製藥抗新冠肺炎藥物管綫目前包括已上市的利托那韋口服片劑（100 mg）、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

有提供新冠疫苗的康希諾生物 （06185） 半日跌8%，持有科興生物股權的中生製藥 （01177） 則升2%。

（第二版加入博瑞醫藥通告）

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記者：李哲毅