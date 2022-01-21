【港股市況】恒生指數開市後反覆跌百點　阿里巴巴跌近4%　濠賭股逆市升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚先升後轉跌，道指跌313點。港股昨日升逾800點後，今早承接美股低開54點，恒生指數開報24897點，恒生科技指數跌近1%，報5840點。友邦 （01299） 逆市升逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：06】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠口服藥，當中復星醫藥 （02196） 升逾5%；維亞生物 （01873） 旗下朗華製藥獲許生產原料藥，股價升19%。

【10：03】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見53.05元；渣打 （02888） 亦跌2%。

【10：03】網易 （09999） 跌半成；百度 （09888） 、快手 （01024） 跌逾1%。

【09：54】歌禮製藥 （01672） 跌兩成，低見4.89元，成交6675萬元。

【09：53】【新股IPO】據報天齊鋰業最快上半年來港上市 融資規模介乎10億至20億美元

【09：49】同程旅行 （00780） 、攜程 （09961） 逆市升5%，國務院印發「十四五」旅遊業發展規劃提出，在疫情防控常態化條件下創新提升國內旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。

【09：47】恒指開市後反覆跌百點，報24850點，跌102點；科指跌0.5%，報5868點。

【09：42】濠賭股逆市向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升近3%；銀娛 （00027） 升逾1%。

【09：41】交銀國際 （03329） 跌幅擴大至近兩成，低見1.42元。

【09：39】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 跌近0.3%；騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 跌0.4%；京東 （09618） 升近0.1%。

【09：36】此前發盈警的瑞聲 （02018） ，股價昨挫一成後，今早再跌逾2%，破底低見27.2元。

【09：32】海納星空科技 （08297） 今早續跌27%，低見0.26元。

【09：31】復星醫藥 （02196） 逆市升逾12%，早段高見40元。

【09：30】交銀國際 （03329） 發盈警，股價低開一成。

【盈喜盈警】交銀國際發盈警 料去年淨利潤下降約54至64%

【09：28】中石化 （00386） 低開近1.5%，去年油氣產量增長4.5%至4.7967億桶油當量，但原油產量減少近0.2%至2.7976億桶。

【油氣股】中石化去年油氣當量產量增長4.5%至4.8億桶 天然氣產量大增12%

【09：27】理文化工 （00746） 發盈喜，股價升2%。

【盈喜盈警】理文化工發盈喜、估去年多賺1.5倍 股價今日漲1.4%

【09：25】華潤萬象 （01209） 升逾4%，華潤萬象斥不高於22.6億元人民幣收購在內地從事物業管理服務的江蘇中南物業服務全部股權。

【09：21】恒生指數開報24897點，跌54點。恒生科技指數跌近1%，報5840點。友邦 （01299） 逆市升逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌1%。

【09：13】期指開報24925點，跌63點或0.3%。

【08：51】恒指黑期跌約5點，報24910點；道指期貨跌73點，報34642點。

【08：48】【內房危機】碧桂園擬發可換股債券籌39億元 為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

【08：37】華誼騰訊娛樂︰CEO袁海波失聯報道不實 股份今復牌

【07：45】【內房危機】中國恒大︰擬增聘中介機構 協助開展債務風險化解、跟進債權人訴求

【07：45】【電力股】龍源電力︰去年公司股東淨利潤按年增長25%至35%

【07：45】【開市9點半】中石油違規、逆市跌1.7% 大和：投資者聚焦中石油被沒收的盈利規模

【07：45】港股ADR收報24821點，跌131點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.44元，較港收市價低0.96元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報471.15元，較港收市價低0.45元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報127.55元，較港收市價低3.95元或3%。

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【07：30】市場憂慮通脹升溫及聯儲局收緊政策，加上國會推進反壟斷議案出台，道指最多曾升461點，惟其後反覆轉跌，收報34715點，跌313點；標指收報4482點，跌1.1%；納指收報14154點，跌186點或1.3%。

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責任編輯︰梁浩碩