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【港股市況】恒指黑期跌約5點、道指期貨跌73點　阿里巴巴ADR低港3%（不斷更新）

股市 09:13 2022/01/21

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚先升後轉跌，道指跌313點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開131點，恒指料開報24821點。滙豐 （00005） ADR折合報53.44元，較港收市價低0.96元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報471.15元，較港收市價低0.45元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報127.55元，較港收市價低3.95元或3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：13】期指開報24925點，跌63點或0.3%。

【08：51】恒指黑期跌約5點，報24910點；道指期貨跌73點，報34642點。

【08：48】【內房危機】碧桂園擬發可換股債券籌39億元　為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

【08：37】華誼騰訊娛樂︰CEO袁海波失聯報道不實　股份今復牌

【07：45】【內房危機】中國恒大︰擬增聘中介機構　協助開展債務風險化解、跟進債權人訴求

【07：45】【電力股】龍源電力︰去年公司股東淨利潤按年增長25%至35%

【07：45】【開市9點半】中石油違規、逆市跌1.7%　大和：投資者聚焦中石油被沒收的盈利規模

【07：45】港股ADR收報24821點，跌131點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.44元，較港收市價低0.96元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報471.15元，較港收市價低0.45元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報127.55元，較港收市價低3.95元或3%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】市場憂慮通脹升溫及聯儲局收緊政策，加上國會推進反壟斷議案出台，道指最多曾升461點，惟其後反覆轉跌，收報34715點，跌313點；標指收報4482點，跌1.1%；納指收報14154點，跌186點或1.3%。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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