【恒指夜期+北水】夜期兩萬五爭持　北水吸資逾20億　13日累吸360億元（不斷更新）

北水吸資20.4億元，連續13日累吸357.5億元。至於活躍股份，美團 （03690） 淨流入最多，錄9.2億元，騰訊錄6.3億元淨入，快手 （01024） 亦有3.5億元；相反，藥明康德 （02359） 及藥明生物 （02269） 分別有2.9億及1.6億淨流出、舜宇 （02382） 有逾2億元淨沽。

北水資金流向：

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港股反覆向好。大市昨日升逾800點後，今早承接美股低開54點，早段一度倒升，惟二萬五前受阻再掉頭向下，曾跌逾200點，尾市回穩，恒生指數收報24965點，升13點，成交1541.7億元。恒生科技指數跌0.4%，報5870點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌2%；京東 （09618） 升2%；融創 （01918） 升近5%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【20：33】夜期升83點，報24999點。

【18：02】恒指夜期升92點，報25008點，高水42點。

【16：10】恒生指數收報24965點，升13點，成交1541.7億元。恒生科技指數跌0.4%，報5870點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；滙豐 （00005） 跌2%；京東 （09618） 升2%；融創 （01918） 升近5%。

【16：00】恒生指數U盤前跌35點，報24917點。

【15：54】基石 （01592） 尾市飈升1.5倍，高見1.18元，成交227萬元。

【15：33】恒指轉升約4點。科指跌0.7%。

【15：26】兗礦能源 （01171） 升逾4%，破頂高見18.8元。

【15：20】京東 （09618） 尾市升逾2%，高見308.2元。

【15：05】融創 （01918） 尾市升逾4%；中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%；恒大 （03333） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌0.7%。

【15：01】內地股市下跌，上證跌0.9%；深證跌1.2%；創業板指跌1%。

【14：43】港股跌幅收窄至100點以內，恒指跌75點，報24876點。

【14：40】龍源電力 （00916） 跌幅擴大至逾6%，低見16.36元。

【14：30】恒指最新跌138點，報24813點；科指跌1.3%，報5818點。

【13：36】大市低位反彈百點，恒指跌幅收窄至約120點，報24830點；科指跌1.3%，報5820點。

【13：30】三大電訊商公布12月數據後，股價個別發展，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.3%；聯通 （00762） 跌0.7%；中電信 （00728） 升逾1%。

【中資電訊】三大電訊商公布12月數據 一文看清用戶增長情況

【13：17】恒指跌逾200點，跌穿今早低位，最新跌約220點，報24732點。科指跌1.7%，報5797點。

【13：16】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌幅再擴大至5%。

【13：14】【吉利造手機】傳吉利擬收購魅族手機 官方回應：對市場傳聞不予置評

【13：09】舜宇 （02382） 午後跌逾5%，低見204.8元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 跌近6%，破底低見26.3元。

【13：05】港交所 （00388） 逆市向上，股價升逾1%，高見483.6元。

【13：04】【盈喜盈警】固生堂料去年綜合虧損擴大至少70% 調整後盈利則增75%以上

【13：00】港股午後初段跌近200點，報24756點，跌196點；科指跌1.3%，報5822點。

【12：38】【螞蟻集團】螞蟻集團據報疑涉周江勇貪腐醜聞 入股周江勇弟公司後折讓投得杭州地皮

【12：32】【友邦1299】大和：友邦吸納內地補習老師做經紀 料去年新業務價值增17%、3月或增派息

【12：00】恒生指數半日跌186點，報24766點，成交879.7億元。恒生科技指數跌1.3%，報5820點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，滙豐 （00005） 跌近3%，濠賭股、本港地產股逆市升。

【11：49】【新能源車】發改委：逐步取消新能源車購買限制

【11：40】【家族辦公室】德林控股斥5070萬收購對沖基金Altas38%股權 加速發展家族辦公室及投行業務

【11：39】阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，低見124.6元，大市最新跌約200點；科指跌1.4%。

【11：32】上證半日跌0.8%；深證跌1.1%；創業板指跌1.2%。

【11：26】此前連日造好的滙豐 （00005） ，股價今早跌近3%，低見52.8元，成交6.9億元。

【11：20】碧桂園 （02007） 擬發行39億元有抵押擔保可換股債券，股價最新跌近6%，低見6.52元，

【11：14】大市跌幅擴大至約175點，報24775點，科指跌1.2%，報5822點。

【11：08】中石油 （00857） 再跌逾3%，低見3.8元。

【中石油罰款】中石油倒賣進口原油的罰款可以有幾大？ 原來有數得計

【11：01】【內房危機】佳兆業5.2億人幣ABS發行終止 股價跌5%

【10：58】啤酒股逆市造好，潤啤 （00291） 、百威亞太 （01876） 升逾4%；青啤 （00168） 升7%。

【10：55】紛美包裝 （00468） 逆市升逾3%，高見3.05元，成交422萬元。

【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股 正與顧問初步磋商

【10：50】大市再度回落，最新跌約80點，報24871點。

【10：50】【新股IPO】創新奇智2121傳以接近26.3元下限範圍定價 預計1月27日掛牌上市

【10：43】本港地產股升幅擴大，新世界 （00017） 升逾4%；新地 （00016） 升逾3%；恒地 （00012） 升近3%；信置 （00083） 升0.7%；長實 （00001） 升近0.1%。

【10：41】佳兆業 （01638） 跌近5%，低見0.96元。據深交所官網最新披露，「中信信託—佳兆業資產支持專項計劃2021年第一期」的項目狀態變更為「終止」。該ABS的發行人為佳兆業集團（深圳）有限公司，擬發行金額為5.2億元人民幣，受理日期為2021年6月29日。

【10：38】【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠肺炎口服藥 維亞生物抽升18%、復星醫藥漲近半成

【10：27】大市最新轉升約25點，報24978點；科指升0.2%，報5907點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%。

【10：13】金沙 （01928） 升幅擴大至半成；銀娛 （00027） 升逾3%。

【10：09】本港地產股逆市向上，其中新世界 （00017） 升逾3%；恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%；信置 （00083） 升0.5%。

【10：06】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠口服藥，當中復星醫藥 （02196） 升逾5%；維亞生物 （01873） 旗下朗華製藥獲許生產原料藥，股價升19%。

【10：03】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見53.05元；渣打 （02888） 亦跌2%。

【10：03】網易 （09999） 跌半成；百度 （09888） 、快手 （01024） 跌逾1%。

【09：54】歌禮製藥 （01672） 跌兩成，低見4.89元，成交6675萬元。

【09：53】【新股IPO】據報天齊鋰業最快上半年來港上市 融資規模介乎10億至20億美元

【09：49】同程旅行 （00780） 、攜程 （09961） 逆市升5%，國務院印發「十四五」旅遊業發展規劃提出，在疫情防控常態化條件下創新提升國內旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。

【09：47】恒指開市後反覆跌百點，報24850點，跌102點；科指跌0.5%，報5868點。

【09：42】濠賭股逆市向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升近3%；銀娛 （00027） 升逾1%。

【09：41】交銀國際 （03329） 跌幅擴大至近兩成，低見1.42元。

【09：39】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 跌近0.3%；騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 跌0.4%；京東 （09618） 升近0.1%。

【09：36】此前發盈警的瑞聲 （02018） ，股價昨挫一成後，今早再跌逾2%，破底低見27.2元。

【09：32】海納星空科技 （08297） 今早續跌27%，低見0.26元。

【09：31】復星醫藥 （02196） 逆市升逾12%，早段高見40元。

【09：30】交銀國際 （03329） 發盈警，股價低開一成。

【盈喜盈警】交銀國際發盈警 料去年淨利潤下降約54至64%

【09：28】中石化 （00386） 低開近1.5%，去年油氣產量增長4.5%至4.7967億桶油當量，但原油產量減少近0.2%至2.7976億桶。

【油氣股】中石化去年油氣當量產量增長4.5%至4.8億桶 天然氣產量大增12%

【09：27】理文化工 （00746） 發盈喜，股價升2%。

【盈喜盈警】理文化工發盈喜、估去年多賺1.5倍 股價今日漲1.4%

【09：25】華潤萬象 （01209） 升逾4%，華潤萬象斥不高於22.6億元人民幣收購在內地從事物業管理服務的江蘇中南物業服務全部股權。

【09：21】恒生指數開報24897點，跌54點。恒生科技指數跌近1%，報5840點。友邦 （01299） 逆市升逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌4%；美團 （03690） 跌1%。

【09：13】期指開報24925點，跌63點或0.3%。

【08：51】恒指黑期跌約5點，報24910點；道指期貨跌73點，報34642點。

【08：48】【內房危機】碧桂園擬發可換股債券籌39億元 為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

【08：37】華誼騰訊娛樂︰CEO袁海波失聯報道不實 股份今復牌

【07：45】【內房危機】中國恒大︰擬增聘中介機構 協助開展債務風險化解、跟進債權人訴求

【07：45】【電力股】龍源電力︰去年公司股東淨利潤按年增長25%至35%

【07：45】【開市9點半】中石油違規、逆市跌1.7% 大和：投資者聚焦中石油被沒收的盈利規模

【07：45】港股ADR收報24821點，跌131點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報53.44元，較港收市價低0.96元或1.8%；騰訊 （00700） ADR折合報471.15元，較港收市價低0.45元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報127.55元，較港收市價低3.95元或3%。

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【07：30】市場憂慮通脹升溫及聯儲局收緊政策，加上國會推進反壟斷議案出台，道指最多曾升461點，惟其後反覆轉跌，收報34715點，跌313點；標指收報4482點，跌1.1%；納指收報14154點，跌186點或1.3%。

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責任編輯︰梁浩碩