【內房危機】碧桂園擬發可換股債券籌39億元　為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

▲ 碧桂園擬發可換股債券籌39億元，為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

內房繼續撲水，碧桂園 （02007） 旗下發行於2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔保可換股債券，公司預計債券發行的估計所得款項淨額約為38.6億元，用於為將於1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。

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碧桂園指，債券按2022年1月28日起（包括該日）的未償還本金額以年利率4.95%計息，自2022年7月28日起於每年的7月28日及1月28日每半年支付一次。而債券持有人可於2022年3月10日或之後至到期日前十個營業日當天營業時間結束止期間隨時行使換股權。初步換股價為每股股份8.10港元，較昨日收市價6.96元溢價16.38%。

如債券悉數轉換 楊惠妍股權將攤薄至60%

假設按每股轉換股份8.10港元的初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換為481,481,481股股份，相當於公司已發行股本約2.08%及經發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約2.04%。如果債券悉數轉換後，大股東兼公司聯席主席楊惠妍的股權將由61.25%降至60%。

公司表明所得款項將不會於2022年1月票據到期時作償還用途，2022年1月票據將於2022年1月27日到期時以公司內部資源償付。另外，公司亦表示，由於發行債券，預期現有債券的換股價以及賣出看漲期權及買入看漲期權的協定價將根據各自的條款作出調整。進一步公告將於債券發行完成後作出。

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編輯：姚卓然