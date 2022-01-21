  • 17°C
香港時間 : 2022121日 (五) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園擬發可換股債券籌39億元　為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

股市 08:41 2022/01/21

分享：

碧桂園擬發可換股債券籌39億元，為1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資

內房繼續撲水，碧桂園 （02007） 旗下發行於2026年到期的39億元的4.95%有抵押擔保可換股債券，公司預計債券發行的估計所得款項淨額約為38.6億元，用於為將於1年內到期的現有中長期境外債項進行再融資。

中國恒大︰擬增聘中介機構　協助開展債務風險化解、跟進債權人訴求，可見【下一頁

碧桂園指，債券按2022年1月28日起（包括該日）的未償還本金額以年利率4.95%計息，自2022年7月28日起於每年的7月28日及1月28日每半年支付一次。而債券持有人可於2022年3月10日或之後至到期日前十個營業日當天營業時間結束止期間隨時行使換股權。初步換股價為每股股份8.10港元，較昨日收市價6.96元溢價16.38%。

如債券悉數轉換　楊惠妍股權將攤薄至60%

假設按每股轉換股份8.10港元的初步換股價悉數轉換債券，則債券將可轉換為481,481,481股股份，相當於公司已發行股本約2.08%及經發行轉換股份而擴大的公司已發行股本約2.04%。如果債券悉數轉換後，大股東兼公司聯席主席楊惠妍的股權將由61.25%降至60%。

公司表明所得款項將不會於2022年1月票據到期時作償還用途，2022年1月票據將於2022年1月27日到期時以公司內部資源償付。另外，公司亦表示，由於發行債券，預期現有債券的換股價以及賣出看漲期權及買入看漲期權的協定價將根據各自的條款作出調整。進一步公告將於債券發行完成後作出。

相關文章：

【內房危機】碧桂園據報成功發行今年首筆內房ABS　股價升4%

【大行點睇】國企內房收購或需配股 摩通指持續反彈需更多好消息

【大行報告】摩通：內房現多個放鬆跡象、內房股短線將大幅反彈　看好6隻內房及物管股

編輯：姚卓然

港股 民企內房股 碧桂園（02007） 可換股債券

上一篇文章

【港股市況】恒指黑期跌約5點、道指期貨跌73點　阿里巴巴ADR低港3%（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】港股逼近二萬五　如何部署過肥年（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【騰訊派京東】騰訊派發京東除淨　騰訊京東齊大升5%、何時收實股？
【騰訊派京東】騰訊派發京東除淨　騰訊京東齊大升5%、何時收實股？
【中石油遭罰】中石油：配合調查有關違規倒賣原油16年事件、收跌1.7%　大和：不會對生產及營運有顯著影響（第二版）
【中石油遭罰】中石油：配合調查有關違規倒賣原油16年事件、收跌1.7%　大和：不會對生產及營運有顯著影響（第二版）
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款