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【美企業績】Netflix預期首季客量增長放緩　盤前急挫兩成

股市 17:06 2022/01/21

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Netflix第4季業績符預期，惟預期首季客量增長放緩，盤後大跌兩成。

韓國實境節目《單身即地獄》大熱，卻無助影片串流平台Netflix（美：NFLX）股價。Netflix第4季業績本符預期，惟預期首季客量增長放緩。公司預期，今年首季客量增長只有250萬戶，低於去年首季的398萬戶，亦遠遠低於分析師預期增加626萬，主要由於首季的新劇集供應不多，以及市場競爭激烈。

Netflix 盤前繼續走弱，跌21%，報400.8美元。

【美股收市】反壟斷議案有望通過，道指倒跌313點、納指挫1.3%，【下一頁

Netflix第4季度每股盈利為1.33美元，超出分析師預期的0.81美元，營收77.1億美元，符合預期，營業利潤率為8%，比去年同期下降了6%。流媒體付費淨用户數增加828萬，勝預期的增加813萬，而流媒體付費用户數達到2.218億，符合預期。

同時，Netflix公布了其今年第1季度業績指引，預計首度每股盈利為2.86美元，遜預期的3.37美元，收入79億美元，遜預期81.2億美元，並將全年運營利潤率目標設在19%至20%，流媒體付費用户數將增加250萬，遜分析師預期增加626萬。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

相關文章：

【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%

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編輯：姚卓然

美股 網飛（Netflix，美：NFLX）

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