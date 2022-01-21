【恒大3333】廣東省政府擬3月前出台恒大債務重組框架　許家印持股或「清零」　恒大增聘中介機構跟進債權人訴求（第二版）

中國恒大 （03333） 債務重組毫無懸念，集團最近除了增聘中介機構跟進債權人訴求，政府工作小組此前已經介入，據REDD引述消息人士指，廣東省政府已經完成了對恒大的盡職調查，近期已敲定恒大重組框架內容，框架已提交給國務院於本周晚些時間討論，並爭取在3月5日人大召開前發布框架。

據指，當地政府希望避免恒大破產重整，計劃在其境外及境內債分開處理，同時 政府希望透過出售恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 等海外資產，以償還逾1500億元人民幣的境外債務。廣東省政府計劃將恒大的資產主要出售予國資投資者，並計劃於10月前公布詳細的重整方案。

報道引述盡職調查報告指，恒大境外負債超過1500億元人民幣（236.4億美元），主要包括218.5億元存續公募債，部份為私募債及銀團貸款。有消息又指，恒大完成債務重組後，恒大主席許家印持有59.78%恒大股權或「清零」，並預期許家印須下台，辭任主席。

擬設境外債權人名單以便溝通

恒大開市前公布，由許家印主持的公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人溝通，委員會建議增加聘請中介機構，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。據外電引述消息指，中國恒大已去信境外債券持有人，查詢其持債規模，制定恒大債券持有人身份清單，以便溝通。

中國恒大承認，集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，新聘用中介團隊包括中金公司、中銀國際亞洲為財務顧問，中倫律師事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，

恒大股價周五半日跌3%，報1.75元，成交6100萬元。

日前外電報道指，有恒大境外債券持有人經投行聲明，批評恒大自從境外債務違約後，從未與境外債券持有人展開實質性討論，制定可行重組計劃，正慎重考慮強制執行措施。

（第二版更新REDD報道）

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責任編輯︰梁浩碩