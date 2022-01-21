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【恒大3333】中國恒大增聘中介機構跟進債權人訴求　擬設境外債權人名單以便溝通

股市 12:25 2022/01/21

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【內房危機】中國恒大︰擬增聘中介機構　協助開展債務風險化解、跟進債權人訴求

中國恒大 （03333） 開市前公布，由許家印主持的公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人溝通，委員會建議增加聘請中介機構，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。據外電引述消息指，中國恒大已去信境外債券持有人，查詢其持債規模，制定恒大債券持有人身份清單，以便溝通。

中國恒大承認，集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，新聘用中介團隊包括中金公司、中銀國際亞洲為財務顧問，中倫律師事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，

恒大股價周五半日跌3%，報1.75元，成交6100萬元。

日前外電報道指，有恒大境外債券持有人經投行聲明，批評恒大自從境外債務違約後，從未與境外債券持有人展開實質性討論，制定可行重組計劃，正慎重考慮強制執行措施。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

【恒大3333】恒大境外債權人考慮強制執行措施　恒大：12月至今交樓5000房

【恒大3333】英倫銀行：恒大事件不會威脅英國金融穩定　中國處理恒大債務時應針對境內債權人

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國恒大（03333）
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