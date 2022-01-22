【著數優惠】APITA 、UNY及 谷辰推新春優惠   以EPS消費即送高達$60優惠券  消費滿指定金額即享低至7折優惠

距離農曆新年餘下不足三周，大家也開始正積極辦年貨以迎接新一年，各大商場也推優惠吸客。日式高級零售百貨和超市 APITA、UNY及日式生活專門店谷辰聯乘EPS易辦事推出「新春雙重賞」優惠。

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以上優惠於1月25日至2月6日期間推出，客人除了專享即買即賞優惠券禮遇外，更可以低至7折優惠選購精選貨品。

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APITA、UNY 及谷辰匯集多款來自世界各地食品及家品、家電和衣料服飾，其中的水果和食品禮籃，以及水果禮盒是新年賀禮的最佳之選。凡於優惠期間，在APITA太古城店、UNY 樂富店、UNY 元朗店、UNY 將軍澳店或谷辰尖沙咀店內，以EPS結帳並單一消費淨值400元或以上，即可換領20元優惠券乙張。而消費淨值滿800元或以上，更可換領60元優惠券，只要於下次購物每滿40元時即可使用，每次更可使用最多三張優惠券，享受高達半價優惠。

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另外，凡在APITA、UNY和谷辰購物，即享低至7折的至抵新春優惠，而CU APP的會員更可獨家享受更高折扣。CU APP會員於APITA、UNY及谷辰之實體零售店購物，尊享「新春雙重賞」優惠之餘，每消費滿1元更可賺取1分，以換領電子禮券或限定禮品。

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記者：陳詠妍