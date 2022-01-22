  • 20°C
香港時間 : 2022123日 (日) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】APITA 、UNY及 谷辰推新春優惠   以EPS消費即送高達$60優惠券  消費滿指定金額即享低至7折優惠

理財智慧 12:12 2022/01/22

分享：

距離農曆新年餘下不足三周，大家也開始正積極辦年貨以迎接新一年，各大商場也推優惠吸客。日式高級零售百貨和超市 APITA、UNY及日式生活專門店谷辰聯乘EPS易辦事推出「新春雙重賞」優惠。

獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機，詳見【下一頁

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

以上優惠於1月25日至2月6日期間推出，客人除了專享即買即賞優惠券禮遇外，更可以低至7折優惠選購精選貨品。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 
APITA、UNY 及谷辰匯集多款來自世界各地食品及家品、家電和衣料服飾，其中的水果和食品禮籃，以及水果禮盒是新年賀禮的最佳之選。凡於優惠期間，在APITA太古城店、UNY 樂富店、UNY 元朗店、UNY 將軍澳店或谷辰尖沙咀店內，以EPS結帳並單一消費淨值400元或以上，即可換領20元優惠券乙張。而消費淨值滿800元或以上，更可換領60元優惠券，只要於下次購物每滿40元時即可使用，每次更可使用最多三張優惠券，享受高達半價優惠。

【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元，詳見【下一頁

另外，凡在APITA、UNY和谷辰購物，即享低至7折的至抵新春優惠，而CU APP的會員更可獨家享受更高折扣。CU APP會員於APITA、UNY及谷辰之實體零售店購物，尊享「新春雙重賞」優惠之餘，每消費滿1元更可賺取1分，以換領電子禮券或限定禮品。

去年本地廣告支出增29% MIRROR繼續雄霸市場 IG參與逾180個品牌內容推廣，詳見【下一頁

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
家品 農曆新年 著數優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【第五波疫情】本港新增26宗確診個案 逾百宗初步陽性個案 林鄭月娥：映葵樓須進行5天禁足圍封
【第五波疫情】本港新增26宗確診個案 逾百宗初步陽性個案 林鄭月娥：映葵樓須進行5天禁足圍封
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款