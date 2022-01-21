▲ 2022年周期錯位下的破局之路

回顧2021年，海外央行流動性過剩疊加疫情後經濟復甦推動全球大宗商品牛市，工業品的供給剛性以及碳中和背景下的環保限產放大工業品價格彈性。商品資產中，產業鏈中愈靠近上游的品種升幅愈大，布蘭特期油在2021年上升5成，成為主流大類資產中表現最好的資產。而股票資產中，周期板塊迎來多年罕見的牛市。受益於流動性寬鬆，全球股市估值明顯抬升，當中，美歐股市表現突出。但受反壟斷、教育“雙減”及針對互聯網平台公司監管加嚴政策、以及內地房地產信用違約風險問題的影響，中港股市走弱拖累整體新興市場表現。

展望2022年，我們認為疫情兩年後環球出現周期「三」大錯位：（1） 各國疫苗接種周期錯位、（2） 各國經濟復蘇周期錯位、以及 （3） 各國加息周期錯位。雖然在這些周期錯位令資產配置難度加大， 但我們認為只要選中“確定”的投資方向， “超額收益” 在2022年仍然存在。

疫情後環球周期「三」大錯位

從宏觀經濟看，我們預計2021年造成的經濟復甦不均衡性的因素在今年將有所收斂，但短期難以消除。去年供應鏈傳輸不暢，令商品供应拖延，放大了對通脹的影響，根據OECD最新預測，隨著供應鏈瓶頸問題的緩解和商品需求邊際回落，G20國家通脹將逐季回落。但我們認為要留意Omicron爆發對供應鏈恢復延後或令高通脹持續。基準情況下，隨著各國疫苗接種率提升和經濟內生性動能的修復，全球經濟增長擴張趨勢有望延續，預計全球實際GDP增速將由2021年的5.7%輕微放緩至2022年的4.5%，之后，逐步向趨勢增長水平回歸。

全球經濟增長及展望

資料來源：彭博、中信証券

在經濟持續修復以及通脹高企背景下，預計今年發達國家極度寬鬆的貨幣政策將漸次退出。由於當前經濟狀況與美聯儲資產負債表狀況與上一輪緊縮周期存在明顯差異，即經濟增速和失業率明顯優於上一輪緊縮週期的水平，通脹升至近39年新高，資產負債表規模較上一輪翻倍。因此，美國經濟需要強刺激政策的必要性明顯下降，預計本輪緊縮周期中，加息和縮表將更早到來。我們預期美聯儲或在5月首次加息，年內加息3次，並於 6 月啟動縮表。2021年部分新興國家為了對抗高通脹提前進入加息週期，並且多次上調基準利率，這對於深受疫情衝擊的新興國家需求來說無疑雪上加霜。多數新興市場國家債務槓桿率偏高，國內利率持續抬升抑制了借贷需求和債務擴張。

今年全球經濟增速自去年高點回落，過去兩年疫情和政策刺激差異導致的各國經濟周期分化仍將持續存在，加之美國貨幣和財政政策的不確定性增加，全球風險偏好難以大幅回升。綜合而言，預計美元指數上半年將保持強勢，今年年中將突破100關口，年底回落至 98 左右。新興國家央行貨幣政策的搖擺也增加新興市場貨幣匯率的波動性。

近期人民幣在強出口等因素支撐下出現升值，為國內貨幣政策提供了適度寬鬆的施展空間。在國內寬貨幣、美聯儲加息的環境下，2022年人民幣可能貶值，但幅度有限，預計美元兌人民幣匯率上半年運行在 6.3-6.5 區間，下半年在 6.5-6.6 區間波動，但不改中長期升值趨勢。

在以上複雜的環境下，我們認為在各國周期錯位下要成功破局，可關注以下「六」大“確定”投資方向，當中包括：（1） 受惠美國加息的美國銀行股、（2） 受惠中國通脹上升的中國消費品股、（3） 受惠半導體晶片仍短缺以及受美打壓中國科企的中、美半導體股、（4） 低估值的亞洲股票、（5） 受惠永續投資概念的ESG、綠色能源股、以及 （6） 受惠美元上行下的個別美元資產。

2022年：周期錯位下「六」大破局之路