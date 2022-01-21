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【撥亂反正】蘋果堵塞9折優惠漏洞 多國教育商店推UNiDAYS實名制驗證

理財智慧 01:47 2022/01/21

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蘋果（美：AAPL）的教育商店一向都有為學生及教職員優惠，範圍覆蓋Mac電腦、iPad平板電腦、各式配件以至是訂閱服務，基本上都提供了9折的優惠，由於蘋果只會對買家身分進行隨機抽樣調查，因此往往會有被濫用的可能。蘋果的教育商店近日進行改版，需要買家強制通過UNiDAYS實名制驗證，才能享有教育優惠的價格，大大杜絕了師生以外人等濫用優惠的漏洞。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

UNiDAYS是一個2011年成立的折扣網站，全世界的學生都可以免費使用，只要輸入姓名、學校、就讀年級及學校電郵，即可完成驗證並註冊帳戶，以獲得產品及服務的折扣優惠。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

    點擊圖片放大
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蘋果之前都有在英國及印度等地方推行UNiDAYS實名制驗證，今次改版除了牽涉美國教育商店，就連中國教育商店亦會即將推行，登入教育商店的首頁，即可看到「通過UNiDAYS進行驗證」（Get verified with UNiDAYS）的字樣。香港教育商店雖然暫時未有類似安排，不過估計亦會緊隨其後。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

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責任編輯：嚴浩文

 

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