【視力調查】98%受訪港人患有視力問題   近7成港人擔心出現老花 原來呢個年紀眼睛會開始老化    

疫情帶動港人的健康意識提升，大家也越來越注重身心健康，但一調查發現，港人對眼睛的健康卻較為忽視，當遇上視力問題時未有正視或妥善處理。

以上調查名為「港人視力及生活習慣調查」，由CooperVision委託生活易（ESDlife）於2021年9月在香港進行，透過網上問卷訪問共502名年齡為35歲或以上的港人，旨在了解港人的視力健康和生活習慣，以及對老花的認知。

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調查發現，港人對眼睛及視力健康的意識和認知不足。絕大部份受訪者表示自己患有一項或以上的視力問題，惟普遍受訪者表示沒有定期進行眼睛及視力檢查的習慣，亦對老花認知不足及存誤解，反映大部分港人一旦遇上視力問題時未必能及早發現及作適當處理。

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調查又發現，有逾6成40歲或以上受訪者（61%）有老花，而受訪老花人士確定自己有老花是由於「看近物小字時，必須要拿下眼鏡才看得清楚」（66%）、「看不清楚清潔劑和化妝品上的瓶身小字說明」（64%）、「近距離看文字時看不清楚」（60%）、「要把手機拉遠才能看得清楚」（52%）、「把手機字體愈調愈大才看得清楚」（52%）等日常生活困擾而確定自己有老花（見附表一）。有趣的是，當中2成人（20%）是與親友分享後及1成人（11%）靠網上搜尋後確定自己有老花。

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當知道自己有老花後，2成2未驗眼自行配老花鏡 ，1成半不理老花問題，反映不少人士未有正視甚至逃避老花問題。未有妥善處理眼睛或視力問題除了要忍受視野不清所帶來的不便外，如長期配戴度數不正確的眼鏡，令老花及視力問題加劇惡化。



調查也顯示，受訪者以為老花出現的平均年齡是45歲；另一誤解是以為老花的成因是因為生活習慣。亦有近半受訪者（47%）誤以為經常近距離閱讀文字或常用手機的人士會較容易有老花。其實老花是眼睛老化的自然過程，一般踏入40歲左右會開始出現，要面對老花的年齡或比普遍受訪者認為的歲數更要早。

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都市人長時間注視電話及電腦螢幕，調查顯示，未有老花的受訪者擔心自己會有老花的主要原因是怕「為生活或工作帶來不便，如閱讀手機上的文字有困難」（78%）、「怕進一步患上其他眼疾，如白內障」（54%）及「代表自己開始步入中年，不再年青」（54%），亦有逾4成及2成的受訪者坦言因為不想配戴老花眼鏡（42%）及怕透露自己的年齡秘密（22%）。

儘管市面上已經有多焦點隱形眼鏡可同時矯正老花及近視或遠視，惟64%未有老花的人士對此多焦點隱形眼鏡沒有認知，因此過半數受訪者（56%）因認知不足而表示需要閱讀時仍是選擇配戴較傳統的老花眼鏡。如定期進行眼睛及視力檢查，除了可及早發現老花或視力問題外，專業視光師更可為不同工作需要及日常需要的老花人士建議最適合自己的矯視方案，例如為不想戴老花眼鏡的女士選配多焦點隱形眼鏡，將年齡同時隱形，把因老花而起的生活不便及憂慮減至最低。

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此外，調查顯示，9成8受訪者有屈光不正的問題，包括近視、遠視、散光和老花，反映絕大部分35歲或以上港人均受視力問題困擾（見附表三）。

調查發現雖然近8成6受訪者認為定期眼睛及視力檢查是重要的，但三份二受訪者（66%）沒有定期透過眼科視光師或眼科醫生進行每年例行檢查。另外，7成8老花人士知道老花會隨著年紀加深，但超過6成1都沒有定期找視光師檢查老花狀況。由此可見，普遍受訪者對眼睛及視力健康的意識不足，忽略了定期驗眼的重要性。

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記者：陳詠妍



