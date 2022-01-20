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【香港經濟】IMF：聯滙仍是最合適安排、再次肯定香港國際金融中心地位　政府表示歡迎

宏觀解讀 22:19 2022/01/20

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【香港經濟】IMF：聯滙仍是最合適安排、再次肯定香港國際金融中心地位　政府表示歡迎

國際貨幣基金組織（IMF）代表團發表對香港評核的初步總結。代表團總結中提到，香港在應對疫情等連串衝擊時，迅速推出政策措施帶動香港經濟復甦；又再度肯定香港的國際金融中心地位，而聯滙制度仍是維護經濟及金融穩定的最合適安排。

任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠｜【下一頁】

總結提到，香港自2019年經過社會事件、中美關係緊張及疫情，經濟連續兩年收縮，但港府所推出的政策措施，減輕衝擊所造成的負面影響，經濟得以逐步復甦。不過，IMF指，目前各個經濟環節的復甦步伐並不一致，而且在「清零」政策的影響下，如旅遊、零售服務等行業仍持續受壓。

政府對代接團總結表示歡迎。財政司司長陳茂波表示，很高興代表團讚揚香港的金融體系穩健強韌，具備健全的規管和監管框架，以及多年來建立的充裕緩衝。他續指，會繼續保持高度警惕及密切留意最新經濟狀況，以維護金融穩定和促進平衡、具包容性和可持續的經濟增長。

金管局總裁余偉文表示，盡管過去幾年面對來自不同範疇的挑戰，仍能保持金融體系穩定，以及鞏固香港的國際金融中心地位。他又引述代表團總結指，聯滙制度是維持香港貨幣與金融穩定的基石，面對全球及市場的不明朗因素，聯滙制度繼續展現其抗震能力，一直暢順運作。

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