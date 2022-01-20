【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股

經過長達一整年的調整，在市場逐漸消化監管因素下，科技股踏入新一年開始有起色。而在外圍市場，更出現多宗大型併購交易，包括微軟(美：MSFT)收購動視暴雪(美：ATVI)，反映新經濟產業繼續成為經濟活動的主流。因此即使疫情降溫使實體經濟活動回復正常，新經濟股仍具投資價值。繼「10大港股」和「10大收息股」後，投資組新一年向讀者推介10大值得留意及投資的新經濟股。除了港股，亦包括個別美股。

2022年值得留意的10大新經濟股一覽：

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擁有碳中和、元宇宙或染藍概念的新經濟股，值博率較高。內地球其他地區俱同步鼓勵環保，實現碳中和目標，推動潔淨能源消耗已成大勢所趨下，相關股份新一年提供的勝算不小。另一方面，各大科技企業爭相布局元宇宙，具備元宇宙發展基礎的科技股亦可留意。最後，未來的恒指季檢相信仍會納入不少股份，個別新經濟股的市值已抵入圍門檻，有機會獲資金提前流入。

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