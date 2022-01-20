  • 18°C
香港時間 : 2022120日 (四) 22:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股

股樓投資 22:22 2022/01/20

分享：

經過長達一整年的調整，在市場逐漸消化監管因素下，科技股踏入新一年開始有起色。而在外圍市場，更出現多宗大型併購交易，包括微軟(美：MSFT)收購動視暴雪(美：ATVI)，反映新經濟產業繼續成為經濟活動的主流。因此即使疫情降溫使實體經濟活動回復正常，新經濟股仍具投資價值。繼「10大港股」和「10大收息股」後，投資組新一年向讀者推介10大值得留意及投資的新經濟股。除了港股，亦包括個別美股。

2022年值得留意的10大新經濟股一覽：

    點擊圖片放大
    +20
    +19

擁有碳中和、元宇宙或染藍概念的新經濟股，值博率較高。內地球其他地區俱同步鼓勵環保，實現碳中和目標，推動潔淨能源消耗已成大勢所趨下，相關股份新一年提供的勝算不小。另一方面，各大科技企業爭相布局元宇宙，具備元宇宙發展基礎的科技股亦可留意。最後，未來的恒指季檢相信仍會納入不少股份，個別新經濟股的市值已抵入圍門檻，有機會獲資金提前流入。

【2022年部署】麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻   詳情請看【下一頁

【內房危機】 奧園計劃債務重組 將停付票據本金和利息  詳情請看【下一頁

同場加映  【孫子市法】恒指狂升832點 再升水位有幾多?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 港股

下一篇文章

【二手樓價】見疫情升溫　屯門買家執意搵低密度樓盤　608萬買茵翠豪庭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款