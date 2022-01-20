  • 18°C
香港時間 : 2022120日 (四) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】見疫情升溫　屯門買家執意搵低密度樓盤　608萬買茵翠豪庭

股樓投資 21:08 2022/01/20

分享：

疫情肆虐，早前屯門區曾出現大規模檢疫，有買家因此改變買樓策略，希望入住人流較少的低密度住宅。美聯物業陸家民透露，屯門有客人眼見原區疫情升溫，察覺低密度居住環境優勢，故斥資608萬元購茵翠豪庭雙號1樓連平台單位。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

陸家民表示，最新成交單位屯門茵翠豪庭雙號1樓連平台單位，實用面積約為553平方呎，兩房套間隔，屋苑為低密度發展，環境吸引，新業主是區内分支家庭，無懼同區疫情嚴峻，並曾出現人龍排隊做檢測，意識到低密度居住環境的重要性，鍾情上述單位符合其心意，故斥資608萬元市價購入上址單位，實用呎價10,995元。

據悉，原業主於2018年6月以578萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約30萬元。

【有相睇】君傲灣兩房772萬沽　代理︰減價後屬全屋苑最平放盤　裝修簡潔企理【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 茵翠豪庭 屯門 美聯物業

下一篇文章

【孫子市法】恒指狂升832點 再升水位有幾多?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款