【二手樓價】見疫情升溫　屯門買家執意搵低密度樓盤　608萬買茵翠豪庭

疫情肆虐，早前屯門區曾出現大規模檢疫，有買家因此改變買樓策略，希望入住人流較少的低密度住宅。美聯物業陸家民透露，屯門有客人眼見原區疫情升溫，察覺低密度居住環境優勢，故斥資608萬元購茵翠豪庭雙號1樓連平台單位。

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陸家民表示，最新成交單位屯門茵翠豪庭雙號1樓連平台單位，實用面積約為553平方呎，兩房套間隔，屋苑為低密度發展，環境吸引，新業主是區内分支家庭，無懼同區疫情嚴峻，並曾出現人龍排隊做檢測，意識到低密度居住環境的重要性，鍾情上述單位符合其心意，故斥資608萬元市價購入上址單位，實用呎價10,995元。

據悉，原業主於2018年6月以578萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約30萬元。

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