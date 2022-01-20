【疫下辦工】英放寬防疫　花旗集團倡員工每周三日回公司

▲ 英國將放寬防疫及疫情下工作指引，消息指美國花旗集團已向英國倫敦員工下達新指引，要求每周彈性三天回辦公室工作。（法新社 圖片）

英國將放寬防疫及疫情下工作指引，消息指美國花旗集團已向英國倫敦的員工下達新指引，要求每周彈性三天回辦公室工作。

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英國解除因應Omicron變種疫情在去年12月實施的在家工作指引，金融機構開始重新安排員工回到辦公室工作。一份美國花旗集團高層電郵顯示，其位於倫敦的英國總部將會解除辦公室人員聚集限制，花旗集團行政總裁Jane Fraser曾表示會以彈性方式應對疫下工作，故今次復工將會彈性要求員工每周三天回辦公室工作，並仍然維持一定防疫指引。包括：每周一、三、五需要進行檢測、在升降機等公共場所佩帶口罩。目前花旗集團有5,000 名員工每天到倫敦總部上班。

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據一份媒體取得的內部電郵備忘顯示，花旗集團英國業務主管巴德里克（James Bardrick）及集團歐洲、中東和非洲分布執行長David Livingstone提到，員工現在能不受限制地自由地在辦公室聚集，能夠更好地激發企業活力和協作精神。

責任編輯:王浩賢