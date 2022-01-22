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【科技應用】解決勞動力不足　美企研遙距駕駛堆高車

16:00 2022/01/22

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全球供應鏈面對嚴重的勞動力不足，大量駕駛職位空缺，而且市場對物流需求愈來愈大，加上新冠肺炎的衝擊，令物流業面對嚴重的勞動力不足。貨運和物流服務提供商ArcBest和NFI日前宣布，為解決相關問題，將斥資4,200萬美元（約3.2億港元）資助初創公司Phantom Auto研發遙距操控軟件，計畫在未來數年部署逾千部遙距駕駛的堆高車。

據Phantom Auto的資料顯示，該企正研發一套軟件，讓不在現場的人員，可以用聲音和視像遙距操作堆高機和貨車等車輛。Phantom Auto指出，遙距操控可填補職位空缺，提升供應鏈的勞動力，亦能令員工可打破地域的界限工作。

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擬添1,500部機　處理50%倉儲工作

其中NFI的倉庫總面積達6,000萬平方英呎，該企計畫未來3至5年在美國和加拿大使用1,500部遙距操控堆高機。NFI行政總裁Sid Brown表示，如果能用遙距堆高機處理30%至50%的倉儲工作，將是一大成就。若亞洲、南美洲、歐洲等不同時區的人員都可加入行列，將會更方便。

另外，爲了滿足市場的需求，Phantom Auto正迅速擴大其團隊，並且與ArcBest進行互補。同時，ArcBest主席Michael Newcity亦會加入Phantom Auto的董事會，研發新技術支援遙距操作的模式。

Phantom表示，會利用所得的資金去增加員工的人數，開發新技術。除了積極加快遙距堆高機的增長外，該企亦會發展其他物流領域，例如是送貨機械人、送貨貨車等，以填補勞動力的不足。

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責任編輯：吳嘉雯

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