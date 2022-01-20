【Amazon Style】亞馬遜開實體時裝店　科技試身室免店員協助

目前亞馬遜（Amazon）爲全球最大的互聯網線上零售商之一，服裝銷售額早於2020年已超過對手沃爾瑪（Walmart）逾410億美元（約3千萬港元）。亞馬遜今（20日）更宣布，將於年內設立首間實體服裝店「Amazon Style」，融合線上和線下購物體驗，搶攻市場。

據外媒《CNBC》報道，Amazon Style將於今年下旬設立在洛杉磯格倫代爾市，店鋪面積約3萬平方尺，預計出售知名品牌的男女裝衣服、鞋、配飾等，價位由10美元（約78港元）到4,000美元（約3萬港元）不等，滿足不同顧客的需求。

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Amazon Style與一般時裝店不同的是，每款衣服配飾只有一件陳列品。如果需要其他尺寸、顔色和查看類似商品推薦等的顧客，便要透過亞馬遜的應用程式，掃描商品上的QRcode。只要在應用程式内點擊所需衣服，就會傳送到試身室或取貨櫃檯。

亞馬遜指，此購物模式是希望減少實體店因存貨造成凌亂的狀況，令客人不用狼狽地在架上尋找需要的衣服。

在試身室，顧客可以透過觸控式屏幕對商品進行評分或把其他需要的衣服送到試身室。職員會因應顧客的要求而傳送商品至試衣間的安全櫃（Security Closet）。這代表顧客不需要離開試衣間並親身尋找職員協助，就能繼續購物。顧客在結賬時，亦可以透過亞馬遜掃描系統進行付款。

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責任編輯：吳嘉雯

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