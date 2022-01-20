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【中石油罰款】中石油倒賣進口原油的罰款可以有幾大？　原來有數得計

19:55 2022/01/20

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【中石油罰款】中石油倒賣進口原油的罰款可以有幾大？　原來有數得計

中石油 （00857） 被官媒《新華社》指涉嫌倒賣（低價買高價賣）進口原油，涉及1.795億噸，遭中國審計處調查，中石油明言會積極配合調查，完成整改。市場關注是次中石油倒賣原油的罰款有多大，雖然目前事件仍在調查中，但根據現時每桶進口原油的利潤粗略計算，估計事件對中石油造成損失最多180億元，差不多等同中石油一季利潤。

中石油：配合調查有關違規倒賣原油16年事件【下一頁】

現時中石油出售進口原油每桶大約賺1至2美元，折算每桶賺約12.7人民幣，將單位換轉成噸後，每噸賺約92至93元人民幣。以中石油今次涉及倒賣原油規模約1.8億噸計算，假若中央對中石油倒賣的所有原油的利潤均判處相同罰款，意味涉及金額最高約值180億元人民幣。

以中石油去年第三季淨賺221億元人民幣來看，罰款與其一季利潤相若，對盈利打擊不少。不過，假若但以市值來看，中石油的罰款額大約相當於市值約2%，以周四中石油股價回落1.7%來看，單日股價跌幅，或已差不多反映事件的負面影響。

中石油去年純利增最多3.95倍【下一頁】

據新華社報道，中石油倒賣進口原油違反中國《行政許可法》等法律法規和原油成品油管理相關規定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂了油品市場秩序，助長了違規地煉企業落後產能盲目發展，助長了一些地方違規審批地煉項目，破壞了公平競爭的市場環境。

相關文章：【油氣股】中石化去年油氣當量產量增長4.5%至4.8億桶　天然氣產量大增12%

港股 傳統經濟股 中國石油股份（00857） 石油

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