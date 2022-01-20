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【裁員】逾80日企連續2年開放提早退休　目標人數逾1.5萬人

商業 19:33 2022/01/20

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今年有84間日本上市企業，開放員工申請提早自願退休，目標人數多達1萬5892人，推算會有更多受疫情影響的日本企業推出同類措施節省人手成本。（法新社　圖片）

日本東京商工研究發表調查結果，顯示今年有84間上市企業，開放員工申請提早自願退休，目標人數多達1萬5892人，為連續兩年超過1.5萬人。推算會有更多受疫情影響的日本企業推出同類措施節省人手成本。

【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗

日本調查機構東京商工研究發表最新數據，顯示2021年日本國內有84間上市企業，推出提早自願退休計劃給員工申請，是連續2年超過80間企業出現同類措施。預期受到新冠病毒疫情擴大長期打擊業績的工種，今後會繼續推出提早退休計劃。

資料顯示過去2021年日本有93間上市企業開放提早自願退休申請，今年稍有回落至84間，是計雷曼兄弟迷你債券事件後2009年共191間、2010年85間以來，11年後再次連續2年出現超過80間企業開放申請。

大企業目標減員過千

有公開提早自願退休申請目標人數的日企共69間，合計15,892人，比去年的18,635人稍有減少，但仍連續2年超過1.5萬。人員削減幅度超過1千人的企業為5間，是自有統計以來於2001年出現6間後，相隔20年再有新高。當中日本煙草產業公司預定減員2950人，本田、日本近畿旅行社旗下的KNT-CT Holdings緊隨。

統計中的企業類型以訪客流量減少、銷售額下降的服裝紡織產品企業共11間，連續第二年位居第一， 隨後有 10間電氣設備公司和7間以觀光服務為主的公司。

【日本農產品】日本農業新品種註冊量大增　政府憂慮種苗流往海外

日本東京商工研究的二木章吉表示，受到Omicron變種影響，今後的提早自願退休申請將繼續處於較高人數水平。

責任編輯:王浩賢

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