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【清酒新世界@iM網欄】白露垂珠的雪女神 竹の露酒造埸．二

名人薈萃 08:01 2022/01/22

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之前曾經介紹過竹の露酒造埸創立的白露垂珠的雪女神 純米大吟釀原酒，多多少少都有提及過關於雪女神的由來，那這一次就到介紹竹の露酒造埸了，踏入了2022年的竹の露酒造埸已經擁有164年的歷史，可說是非常悠久的酒造了，他們創立於1858年，當時圍繞着酒造的是一片竹林，所以他們就起名為竹の露作酒造的名稱了。

從1923年開始他們就已經使用三種酵母，並且在酒造裏自我培養，這包括山形KA酵母、9號酵母和18號酵母；經過5,000多瓶釀造至今，他們巧妙地運用90多年的出羽三山酵母，這些都能夠成為他們特別之處及其清酒的個性。

至於選擇酒米方面，只選用當地的酒米，同時也成為了竹の露的釀造傳統，由第四代藏主 — 金野文一郎的推動下，終於有第五代藏主 — 金野松弘，在第五代藏主推動下成立了「改良信交」栽培研究會，從1982年發現了「美山錦」，並把這款酒米成為了主要釀酒的目標；這個栽培研究會做了多樣貢獻，比喻復活了當時滅絕的「亀ノ尾」、「酒ノ華」、「国ノ華」和「京ノ華」，最後就是我們之前提及過的雪女神。直到現在他們所釀造的清酒所利用的酒米都是100%自我培植的！他們現在擁有的成果都是全靠一代一代的傳承，雖然沒有十四代的出名，但背後對於清酒界的付出來說一定不輸給日本任何一間大學和酒藏。

 

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

 

這次要介紹的是他們很快又會再推出的夏酒，一年只會發一次的超級限量清酒，白露垂珠 Jellyfish 純米大吟釀，酒標上的設計先由老闆娘親身設計的，採用了世界第一的水母主題水族館 — 鶴岡市加茂水族館作靈感設計，有機會的話一定要參觀，因為水母的數量和種類一定比香港的海洋公園更多，老闆娘認為夏酒的酒標設計通常都是煙花，或是螢火蟲，不然就是金魚，這太缺乏趣味，所以才選用當地最有名的水母作他們夏天的主角，順帶一提，這款清酒的賣點就是性價比高，不用港幣400就已經買得到！Jellyfish採用了出羽きらり 酒米，並配合NFY1山形酵母，擁有柔和的吟釀香，微甘口和米旨味十分調和，再加上他們潤滑的泉水，說到泉水這個部份，我們就下個禮拜繼續介紹吧，因為還是挺有特色的！

竹の露酒造埸

地址：山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田字田屋前133番地

電話：0235-62-2209官網：https://www.takenotsuyu.com

 

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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