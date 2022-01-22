【劉‧住保鮮期@iM網欄】本地漁農美食嘉年華 疫情下網購地道食材

由於疫情關係，大家巳有兩個多星期沒有外出晚膳。最不想發生的是限聚令還要繼續直至農曆年初三，年近歲晚兼大時大節都不能外出晚膳，當然非常不方便，而且晚晚叫外賣都不是辦法。所以，今期我想和大家分享一下網購優質食材，希望你會有多一個選擇，在農曆新年期間，可以安安全全在家「煮飯仔」。

人人都說要支持環保，那麼實際一點來支持本地漁夫農戶，採用本地新鮮食材入饌吧！加上近期貨機到港班次銳減，外國食材的價錢亦因而大幅提高。如果「懶懶地」不想到街市買餸的話，網購本地新鮮食材，在家自煮也非常方便。早前，我便到本地漁農美食嘉年華（www.farmfesthk.com）的網站一看，發覺它有過百種產品，當中有很多不同的本地漁農產品選擇，如本地速凍優質黃臘鯧和烏頭魚、長洲野生蝦乾、流浮山的生晒蠔豉、新界農場的有機蔬菜、 本地農場雞蛋，亦有不少賀年美食如即食鮑魚扣鵝掌、佛跳牆、深海鱈魚膠、臘腸和花菇，甚至有即食糖水、潤腸美顏茶包和花清素勁多的野生黑杞子。對於想留家避疫的人來說，能夠一站式購買賀年食品、本地漁類產品和新鮮有機餸菜食材，真是一個不錯的選擇。而且，只要消費滿$300 ，便有免費送貨服務，既慳時間亦不用自攜重物，更可以支持本地漁農業在疫情下做多些生意，又何樂而不為呢？ 不過，嘉年華將會於網上舉行至1月26日，既心動又想行動的人，便要盡快出手啦！

▼ 點擊圖片放大

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

但如果你只想在疫情下沒晚市的日子裡，可以輕輕鬆鬆有一餐份量十足的住家飯吃的話，不妨到與良心社企合作的由你作煮（www.cookganizer-eshop.com)食材包網購平台逛一逛。這間中小企的食材包和即食餸菜包均由擁有食物製造牌照的資深社企負責，產品質量、質素和衛生均有保證。最驚喜的是網站竟然有蛇王芬著名的潤腸和臘腸賣，最適合這個天氣在家用電飯煲焗一煲鴛鴦臘腸飯。而家中的工人姐姐，亦可以輕易到由你作煮的YouTube Channel （https://youtube.com/c/Cookganizer）內看有英文或印尼文的住家菜烹飪短片，自學自煮食材包的菜式，真是慳返不少培訓家傭的時間。所以，不一定要到大台，才會有「筍嘢」！

▼ 點擊圖片放大

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#更多劉‧住保鮮期的文章請按此

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機