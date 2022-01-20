【ESG】8隻ESG基金獲批 綠色產品料變主戰場

▲ 業界積極推ESG基金，8隻綠色產品剛獲批。

綠色金融產品料成為今年的主戰場，因近期有8隻ESG（環境、社會及管冶）零售基金獲批，包括滙豐（HSBC）1隻產品、首源投資佔3隻、法巴更達4隻相關基金，品種各有特色，專家相信可迎合不同風險偏好的環保份子所需。細閱證監會剛於上月認可8隻新ESG基金，分別為滙豐環球投資基金旗下環球股票可持續健康護理基金；首源投資方面，為環球傘子基金旗下盈信亞太可持續發展基金、盈信亞太領先可持續發展基金，以及盈信全球新興市場可持續發展基金。至於法巴的4隻新貴則是法巴環境生態系統修復基金、法巴可持續發展食品基金、法巴可持續發展多元資產平衡基金，以及法巴可持續發展多元增長基金。

光大證券國際基金策略師梁健兒回應本報查詢指，由於上述8隻基金較新，暫難作評價。此外，因應眼下仍是超低息環境，具派息的ESG基金較受捧，尤其是組合分散投資全球市場、又或股債兼備者，在波動市被看高一線，個別基金去年表現更勁升逾兩成，派息又有4厘，捧場客財息兼收。

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梁健兒舉3隻較熱賣的ESG為例，安聯全球永續發展基金因組合配置分散，主要涉獵環球成熟市場的大型股，分散在歐美日等不同國家的亮點行業。回報又不俗，獲晨星的4星評級，去年表現約升23%，且設每月派息類別，年化息率約4.2厘，是少數具高派息的ESG股票基金。

此外，多元資產基金可收攻守兼備之效。梁健兒指，貝萊德ESG多元資產基金是擁有ESG元素的多元資產基金，這類產品暫選擇不多，適合中度風險承受能力的投資者。再者，基金專攻環球成熟的股債市場，擺脫單一市場風險。而債券組合包括投資級別及高收益債，面對加息周期，已增加存續期較短的債券，即使利率上揚，利率風險較低。至於回報，基金獲晨星5星評級，去年表現升15.8%，又設每月派息類別，美元類別的年化息率約4厘。

另方面，談及純債券產品，梁健兒說，宏利可持續亞洲債券基金分散投資在美元計價的亞洲債券，是目前少數具ESG元素的亞洲債券產品。對於外界關注內房債的影響，她強調，內地債券約佔30%比重，雖然內房債去年大幅調整，難免拖累亞洲債市表現，令亞債及內地發行商的債券估值回落。不過，梁健兒指，中央為防更多內房違約連累經濟，料今年將適度放鬆貨幣政策及行業監管，冀減少衝擊。

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梁健兒補充，宏利上述基金的債券組合包括投資級別及高收益債，而組合平均存續期約3.7年，屬相對短的年期。雖然該基金去年全年負回報3.8%，惟亞債投資市場逐漸喘穩，料今年這產品的表現有望改善，而美元類別的年化息率約3.3厘。

梁健兒又指， 2022年最看好可持續能源相關的股票，主要是環球各國對碳中和訂下目標，對可持續能源的需求及投入明顯上升，加上傳統能源如石油及天然氣價格高企，亦增加對可再生能源的需求。反觀，卻對投資級別的綠色債券較有保留，特別是美元計價債券，畢竟綠色債券的發債量上升，何況憧憬美國年內加息3至4次，令相關債券面臨較大利率風險。

梁健兒再三提醒，散戶揀派息基金不單只著眼派息率，而是要留意基金的總回報，意即基金價格變化及利息收入，而高派息並不等如高回報。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪