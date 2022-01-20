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【家居娛樂】Bose推900 Soundbar組合　疫情下自建家居影院

科技 19:02 2022/01/20

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疫情下戲院停業，戲迷選擇在家觀看電影，家居影視設備就可提升娛樂體驗。家庭音響品牌 Bose 推出 900 系列 Soundbar 組合，只需接駁 HDMI（eARC）線至電視機便可用，透過獨家的空間處理技術，在家居亦能體驗環繞立體聲效果，產品即日開售，定價 9,999 港元。

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Bose Soundbar 機身設計小巧，佔用空間少，能配合香港狹窄居住的環境，50吋或以下電視機都能適用，該 Soundbar 組合內置 Bose 專利喇叭單元及獨有的空間處理系統技術（Spatial Technologies），能自動提升影片環繞聲效。

適合50吋或以下尺寸電視機。（Bose 官方圖片）

TrueSpace 模擬環繞聲
現時部分電視節目及串流平台，影片都不設杜比全景聲（Dolby Atmos）環繞聲音效果，900 Soundbar 則設有 TrueSpace音效技術，可模擬影片內空間效果，將不同影片音效模擬至具備環繞聲的效果。

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兼容 Wi-Fi 播歌
900 Soundbar 組合除可用於播放影片時提升音響效果外，更支援藍牙及 Wi-Fi 無線連接，用戶只要透過《Bose Music》app，可連接 Spotify 音樂串流平台及 AirPlay2 Wi-Fi 無線傳輸音樂，更能與其他 Bose 智能喇叭連接，組成多房間音響系統（Multiroom），在家隨時隨地享受音樂娛樂。

記者：向頌勤

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