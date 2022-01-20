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【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元

理財智慧 19:13 2022/01/20

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本港爆發第五波疫情，政府早前宣布防疫措施延長實施，包括禁晚市堂食，飲食業大受打擊。但香港麥當勞卻選擇向每位員工大派1,000元的抗疫利是，感謝員工付出。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮


香港麥當勞指，一直視員工為重要資產，縱然本港持續受疫情影響，晚市堂食再度暫停，然而全港超過 245 間麥當勞餐廳的前線及後勤員工依然嚴守抗疫，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客。因此決定在農曆年前向接近一萬名員工（連續性合約員工）每人派發港幣1,000元抗疫利是以開心迎虎年，支持員工的付出。

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獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機，詳見【下一頁


香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「感謝各位同事在過去兩年疫情中努力不懈為顧客帶來一個安全的用餐環境，同時亦積極推廣數碼轉型，現今麥當勞 App 已有逾 3,000,000 名註冊用戶，去年榮膺全港下載量榜首的餐飲業 App。麥炸雞的推出亦大受歡迎，過去一年已經售賣超過 28,000,000 件。因此今年特別向每名員工派發一千元抗疫利是歡度新年，以麥麥支持團隊。虎年將至，希望與同事繼續努力抗疫，並為顧客帶來『安心』、『開心』及『關心』與更窩心的用餐經驗。為大家注入滿滿正能量，傳遞祝福，分享快樂。」

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【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪，詳見【下一頁


除了派發抗疫利是外，麥當勞餐廳的經理組別同事更提早加薪，由過往在四月提前至一月加薪；同時，前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。麥當勞希望獎勵員工，建立正面的職場文化，繼續支持員工。

【職場熱話】 打工仔到細公司任導師 入職後行政宣傳一腳踢 呻「只望做公司一個齒輪 」，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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防疫措施 疫情 數碼轉型 餐飲 麥當勞

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