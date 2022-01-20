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旅客下月起免隔離入境泰國 需打齊疫苗抵埗檢測2次

環球社會熱點 18:58 2022/01/20

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泰國早前因應Omicron變種疫情，暫停接收免隔離簽證新申請。泰國政府周四（20日）宣布放寬入境措施，批准已完成接種新冠疫苗的旅客免隔離入境。但旅客需於抵埗後進行兩次新冠病毒核酸檢測。

【Omicron變種】研究指打mRNA第3針仍感染 削重症死亡風險 【下一頁】

泰國的免隔離入境計劃僅推行7周，就因Omicron變種而急速叫停。但泰國近期7日確診平均數由高位回落至3,000多宗，而住院及死亡患者數字也未見上升。

泰國政府發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）周四宣布重啟計劃，允許已完成接種新冠疫苗的新冠疫苗的旅客由2月1日起免隔離入境。

但旅客需要在入境首日及第5日進行核酸檢測，他們必須在酒店隔離等候檢測結果，並需要下載泰國的檢測追蹤應用城市，以檢查他們在遊玩期間有無違反防疫措施。

當局同意將芭堤雅及象島納入沙盒計劃的範圍，准許已接種兩劑疫苗旅客於特定地點自由活動。

塔維辛表示如果確診數字急增或疫情再度有變，當局將會重新評估入境旅客的情況，並調整入境措施。

世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體 【下一頁】

泰國一直深受旅客歡迎，2019年更有接近4,000萬旅客前往當地。但受疫情重挫，泰國去年的旅客人數大跌至僅得疫情前的0.5%。

泰國累計錄得230萬宗確診及近2.2萬人死於新冠肺炎。泰國約三分之二人口已接種新冠疫苗，約15%人口已接種加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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