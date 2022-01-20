【本港通脹】去年12月通脹加速至2.4%、去年7月以來最高　受用膳、外賣及能源價格拉動

統計處公布2021年12月的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價與1年前同月比較，上升2.4%。上月通脹不僅較去年11月的相應升幅1.8%為高，亦是去年7月以來最高，本港通脹已連續3個月加速。

剔除所有政府一次性紓困措施影響，綜合消費物價指數在去年12月的按年升幅（即基本通脹率）為1.4%，亦較去年11月的1.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用升幅擴大所致。

電力、燃氣及水上月價格勁升逾五成

經季調的綜合消費物價指數，截至2021年12月止的三個月之平均每月升幅為1.0%，而截至2021年11月止的3個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。甲類、乙類及丙類消費物價指數在上月的按年升幅分別為3.0%、2.2%及2.0%，而去年11月份的相應升幅則分別為2.2%、1.7%及1.5%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格上月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升54.2%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升4.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、耐用物品（上升2.1%）、基本食品（上升1.9%）、雜項服務（上升1.0%）和煙酒（上升0.6%）。綜合消費物價指數上月錄按年跌幅的類別為雜項物品（下跌1.1%）和住屋（下跌0.5%）。

去年第四季，綜合消費物價指數較去年同期上升2.0%。去年全年計，綜合消費物價指數較前一年上升1.6%。

短期內基本通脹應料大致維持受控

政府發言人表示，上月基本消費物價通脹率升至1.4%。外出用膳及外賣費用的按年升幅因去年同期出現第四波本地疫情導致比較基數較低而擴大。能源相關項目價格的升幅進一步加快，個別主要消費物價指數組成項目（例如衣履和交通）的價格升幅亦較為顯著。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然溫和。去年全年合計，基本消費物價通脹率平均為0.6%。

展望將來，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。然而，由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響，以及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。政府會繼續密切留意情況。

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