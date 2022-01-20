▲ 【TikTok抖音母企】字節跳動去年收入據報增7成至逾4,500億港元 增長跑贏阿里騰訊

路透引述兩名消息人士指，抖音、TikTok母企字節跳動2021年總收入按年增70%至約580億美元（折合4518億港元），較2020年收入增長一倍放慢。報道指，字節跳動於本周的員工內部會議，提及去年營收數據。字節跳動暫未回應傳聞數據。

字節跳動被視為內地目前規模最大的未上市科網企業，其收入增幅明顯優於近月受內地收緊監管的阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 。

據兩家科網巨企最新季度數據，阿里巴巴於去年7月至9月季度，收入按年增長29%至2007億元人民幣，若不計合併高鑫零售表現，收入增長只有16%。騰訊在同一季度收入按年增13%至1424億元人民幣。

路透報道，根據字節跳動最新私募市場股權交易資料，公司最新估值達3000億美元（23,358億港元）。

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