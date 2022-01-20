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【綠色能源】巴菲特旗下巴郡擬斥304億　建設風能和太陽能項目

環球政經 19:29 2022/01/20

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股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）計劃斥資39億美元（約304億港元），在美國愛荷華州建設更多的風電及太陽能發電項目，有望成為可再生能源行業最大規模的項目。

巴郡旗下MidAmerican Energy公布，名為「Wind Prime」的可再生能源項目，將建置2042兆瓦的風力發電，以及50兆瓦的太陽能發電，有望為60萬戶家庭供電。公司還將資助與碳捕捉、能源儲存及小型核反應堆的研究。

同場加映：【溫股知新】短線回氣續上落 攻守兼備新操作

巴郡近年積極發展MidAmerican Energy的可再生能源業務。該公司預計，在去年已為愛荷華州客戶供應88%的再生能源，「Wind Prime」將幫助公司對愛荷華州客戶供應升至100％。

巴郡預計項目將創造1100個職位。如果項目獲批，預計於將2024年底完成。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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