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【氣候變化】加拿大研究：若氣候變化加劇 到21世紀末或只剩札幌適合辦冬奧

理財智慧 15:10 2022/01/20

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北京冬奧下月4日揭幕，但日前加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）發表研究指出，若全球未有大幅減少溫室氣體，到了21世紀末，曾主辦冬季奧運的21個城市當中，只剩日本札幌能公平且安全地再舉辦冬奧。

由滑鐵盧大學領導的一個國際研究小組，檢視了1920年代以來的歷史氣候資料以及未來的氣候變遷趨勢。研究顯示，包括下月舉行冬奧的北京在內的各冬奧主辦城市，2月份日間平均氣溫穩步上升，1920年代至1950年代奧運舉辦期間為攝氏0.4度，到1960年代至1990年代增至攝氏3.1度，21世紀奧運期間更升至攝氏6.3度。

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研究團隊估算，瑞士聖莫瑞茲（St Moritz）和挪威里爾哈默（Lillehammer）等滑雪聖地，可能會在本世紀中後期由於氣候條件不可靠而無法再舉辦冬奧，成為奧運遺跡。

滑鐵盧大學的地理與環境管理教授史考特（Daniel Scott）表示，由此趨勢推斷，到今個世紀末札幌將成為唯一氣候安全的地點：「即使是到本世紀中，氣候條件可靠的地點，也會比我們過去擁有的至少21個還要少。」 

札幌曾於1972年主辦冬季奧運，而歐洲一直是冬奧舉辦的熱門之地，舉辦超過一半的冬季奧運，但歐洲的阿爾卑斯地區已到氣候變化影響，史考特表示，今次研究向國際奧委會表達的訊息是，未來選擇冬奧場地時須更加靈活，轉往海拔更高的地區舉辦競速等滑雪賽事。

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責任編輯：龍紀瑩

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