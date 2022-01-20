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【家居裝修】疫情下「輕裝修」興起 裝修開支按年跌半成

理財智慧 15:10 2022/01/20

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疫情下，港人裝修消費更審慎，今日香港裝修平台好師傅（CoDeco）公布「2021裝修大數據」，根據統計，2021 年全屋及局部裝修的平均工程金額約以每呎計算，2021 年平均每呎的裝修開支為 485 元，較 2020 年的 512 元按年下跌 5.3%。

結果顯示，2021年全屋及局部裝修的平均工程金額為24.6 萬元，相比 2020 年的平均工程金額 23.6 萬元高 4.2%。不過，好師傅裝修平台聯合創辦人兼行政總裁唐耀賢（Woody）認為，2021 年港人家居裝修的平均開支輕微下跌，其中一個原因是上半年疫情尚未穩定，經濟仍未完全復蘇，加上下半年移民話題轉趨熱烈等因素，市民對於裝修開支變得略為保守。同時，疫情之下更多人在家工作，戶主長時間悶在家中。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

報告指，在不動用大筆資金的前提下，又希望令居所有煥然一新的感覺，市場因而出現更多「輕裝修」個案，亦即在不改動單位間隔或基建的情況下，進行局部或全屋裝修，在較低成本下，該平台去年也有兩成客人傾向選擇輕裝修。但唐耀賢指，輕裝修只適用於樓齡少於二十年的物業、即喉管等狀態仍良好下選用。另一方面，疫情期間，上半年裝修師傅的收費亦稍為下降，因此過去一年的每呎裝修支出出現輕微下跌。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

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責任編輯：龍紀瑩

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