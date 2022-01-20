【跨境理財通】「跨境理財通」為財富科技開啓新天

香港作為世界金融中心，資產管理市場規模龐大，2020年達35萬億港元，按年增長21%，而智慧投資顧問管理的資產規模佔市埸比例不足1%。隨着金融科技發展日新月異，未來三年，這個比例將提高至10%至15%。根據胡潤2019年報告，廣東省擁有千萬資產的「高淨值家庭」有28.5萬戶；600萬資產的「富裕家庭」達67.9萬戶，居全國第二，可見財富管理及智慧投顧的市場發展潛力不容忽視。

金管局於2021年9月推出「粵港澳大灣區跨境理財通」，首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，推動大灣區成為貿易、金融和創新中心。此政策有助創新的智慧投顧企業進行跨境投資，作為香港最受歡迎的智慧投顧企業之一，AQUMON現時與超過100間金融機構建立合作關係，並與當中50間夥伴機構開展項目。

中港兩地的投資環境、監管機制各異，「跨境理財通」實施後，内地投資者首次進入截然不同的香港投資市場，需要有關部署投資的建議，AQUMON看準了南向通投資者的需要，透過演算法快速地為他們提供更方便、可靠和公正的咨詢建議，從而推動最合適的投資組合，分散風險並為新投資者帶來市場回報。

在初期階段，「跨境理財通」主要開放兩地各自的銀行體系，涵蓋低至中風險的的基本理財產品，每名投資者的個人投資額度為100萬元人民幣。 AQUMON預計初期的「跨境理財通」客戶主要為投資新手，隨着計劃進一步放寬，相信會有提高投資限額、允許更多元化產品等一系列措施。AQUMON會利用我們屢獲殊榮的長期資產配置組合幫助合作機構，為他們的投資者提供穩定回報。

跨境交易需要兩地有效連接，銀行和機構便需要穩定的結算和匯款系統。此外，疫情引致的交通限制令銀行客戶對線上開戶和 「認識你的客戶」（KYC）程序的需求持續增加，因此不少金融機構相繼數碼轉型，建立可靠的網上系統及有效的工作流程，保持競爭力。對於很多初次投資離岸市場的南向投資者而言，他們需要更多的支援和建議，以作出最佳的投資選擇。在愈趨激烈的市場競爭中，智慧投顧企業要突圍而出，產品和服務的質素至關重要，包括：獲取實時市場資訊的速度、利用算法自動生成的投資顧問建議，以及產品的多樣性等，都是「跨境理財通2.0」提高成效的關鍵要素。

「數碼港創業投資論壇」（CVCF）作為知名的投融資平台及創新科技展示盛會，聯繫初創企業家和環球投資者，於2021年 11 月 2 日至 3 日舉行，匯聚了 60 多位國際創業投資專家，探討創投趨勢，促進融資合作。我在論壇上表示，將有更多銀行及證券公司加入「跨境理財通計劃」。而計劃的前期階段建基於閉環式資金管道，AQUMON未來將與銀行和證券公司合作，在系統內提供實時數據分析和產品推薦，以及智能投資顧問等金融科技解決方案，讓客戶能夠獲得專業和具科學性的投資建議，有助於教育投資者了解對全新的跨境產品。