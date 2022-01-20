【堂食禁令】餐廳信心指數出爐 逾七成食肆對餐飲業前景感不樂觀 指數大跌四成

戶戶送（Deliveroo）公布2021年第四季「餐廳信心指數」調查結果，由於晚市堂食禁令再次實施，73%受訪餐廳對2022年第一季的經濟及餐飲業情況不甚樂觀，與去年第三季的調查結果相距甚遠。

結果顯示，73%受訪餐廳對2022年第一季的經濟及餐飲業情況不甚樂觀，而於上一季調查問及對第四季的預期時，有關數字分別為35%及33%。

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報告指，政府在1月7日實施新的堂食限制，食肆於晚上6時後只能提供外賣，受訪餐廳都對餐飲業前景感到悲觀，基於農曆新年及其他日子的營業時間亦須作調整，大部分餐廳對經濟及餐

調查發現，第四季餐廳收入大致持平，但行業來季將充滿挑戰，就第四季利潤而言，38%受訪餐廳錄得輕微升幅，3%表示大幅增加，24%則維持不變；堂食及外賣收入並無顯著變化，而與與前一年的聖誕假期相比，大部分食肆的收入持平或有所下跌，無法從佳節受惠。

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「餐廳信心指數」是香港首個向食肆進行的調查，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難，幫助餐廳以定製的市場推廣及宣傳活動等創新業務解決方案，來迅速應對經營上的各種挑戰。食肆失去信心，導致本季整體餐廳信心佔比由上季的67%大幅下跌4成至27%。

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責任編輯：龍紀瑩