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【新春花店】The ONE及東角LAFORET開設新春限定花店　低至一折發售年花及情人節花束

Hot Talk 18:37 2022/01/20

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【新春花店】The ONE及東角LAFORET開設新春限定花店　低至一折發售年花及情人節花束

華置 （00127） 旗下The ONE及東角LAFORET與「You N Me Floral」合作開設兩間「新春限定花店」，銷售應節年花及情人節花束，貨品將在網上商店以低至一折發售。兩間「新春限定花店」將於1月25日開始營業，銷售貨品包括賀年蘭花盆景、情人節花束及不同款式的永生花。

華置三大商場推消費折扣【下一頁】

華置指，顧客只要在「新春限定花店」單次消費滿500元，更可獲贈價值100元的ORiental TRaffic現金券，可以用優惠價格選購心水女裝鞋履。

The ONE、皇室堡、新港中心e-SHOP將分兩階段銷售「新春限定花店」的精選貨品，首階段將於1月21日下午5 時起推售賀年蘭花盆景，下一階段將於2月7日下午5時起推售情人節花束及多款永生花。The ONE、皇室堡、新港中心e-SHOP亦將於1月21日下午5時起發售多款年糕及盆菜，涉及稻香及迎囍、利寶閣、譽宴．星海及東海薈．拉斐特出品的年糕及盆菜，均以正價七折發售。

The ONE即日起舉辦【The ONE x 肥蛙工廠．新春園遊會】，除有本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok）開設「肥蛙工廠．年終活動 Pop-Up」售賣限量「肥蛙」虎年特別版周邊，亦有逾30個本地手作品牌輪流進駐，售賣多款虎年限定版及自家創作產品。

相關文章：【恒大危機】華人置業：去年出售恒大股份虧損約78.7億元

 

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