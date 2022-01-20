【疫苗接種】政府宣佈5至11歲兒童明起可接種科興疫苗 家長須簽同意書並親自陪同接種

政府於本日（20日）公布了5至11歲兒童接種新冠疫苗的最新安排，衞生署柴灣、藍田、沙田、屯門和西環學生健康服務中心明日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。家長或監護人可於辦公時間致電2856 9133預約。合資格兒童可於明日起透過逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。預約服務上午8時開始，而接種復必泰疫苗則會在下月9日起接受預約，並於下月16日開始接種。

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明日上午8時起，家長或監護人可透過專題網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，屆時家長須攜帶已簽妥家長同意書，並親自陪同接種。另一方面，政府亦會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，並安排流動接種站到校提供外展接種服務。如有需要，學校也可聯絡教育局安排醫生到校外展接種科興疫苗，細節教育局稍後致函學校通知安排。政府提醒指兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需相隔28日。

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至於在接種復必泰疫苗安排方面，政府將設立三間兒童社區疫苗接種中心為兒童接種復必泰疫苗，位於啟德的香港兒童醫院及沙田圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心將於下月16日起提供服務，而位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心則由下月24日起提供服務。家長或監護人可於下月9日起可透過專題網站為兒童預約。

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記者：鄭日棱