  • 18°C
香港時間 : 2022120日 (四) 18:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞聲盈警】 美銀削瑞聲目標價至28元、重申「跑輸大市」　受累中國品牌疲弱與產品均價降

股市 18:27 2022/01/20

分享：

瑞聲盈警後，美銀證券削瑞聲目標價至28元，重申「跑輸大市」評級。

瑞聲科技 （02018） 發盈警，預期去年純利較2020年同期減少約12%至16%，去年第4季純利更料按年減少約71%至79%。瑞聲收市挫12.7%，收報27.95元。在盈利壓力持續與行業周期淡靜下，美銀證券重申對瑞聲「跑輸大市」評級，並將其目標價由31.5元降至28元，與周四收市價27.95元相若。

瑞聲預計集團去年收入略增 ，惟疫情持續引起的全球供應鏈中斷、中國經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響公司業績，導致集團整體毛利率下降，尤其是光學業務。

瑞聲盈警料上季純利減少71%至79% 【下一頁】

美銀預期瑞聲的疲弱表現延續至今年，因智能手機市場停滯、缺乏規格升級，以及光學業務競爭加劇。由於瑞聲有六成銷售來自Android手機，故即使iPhone付運量穩定，亦可能不足以抵銷中國品牌疲弱對瑞聲之影響。美銀的中國智能手機專家預期，來自內地的付運今年料繼續淡靜，意味瑞聲的銷售與盈利壓力將持續。

瑞聲正積極擴展對中國品牌與三星的光學市場份額，惟美銀指此舉會導致集團產品平均售價進一步下調，繼而逐漸損害其利潤。與此同時，集團亦面對其他負面因素，包括高端智能手機市場需求疲軟，導致集團高利潤產品付運受到限制，以及集團的玻璃晶圓級鏡片（Wafer Level Glass，WLG）滲透率短期內繼續處於低位。

美銀將瑞聲2022及2023年的盈利預測下調16%至24%，以反映智能手機市場的疲弱動力與利潤，又將該股目標價由原來的31.5元下調至28元，維持「跑輸大市」評級。雖然瑞聲正運軍車載產品市場，惟美銀相信有關業務需時對集團顯現真正貢獻。

相關文章﹕

【藍籌盈警】瑞聲跌逾12%　料上季純利減少71%至79%　市場競爭激烈打擊毛利

瑞聲科技2018發盈警股價跌近一成破底　手機設備股前景點睇？

 

 

 

 


 

港股 盈警 智能手機 瑞聲科技（02018） iPhone Samsung 中國 Android

上一篇文章

【新春花店】The ONE及東角LAFORET開設新春限定花店　低至一折發售年花及情人節花束

下一篇文章

【港股北水+夜期】北水吸資65億元　騰訊美團吸逾20億元　夜期升越兩萬五（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】內房債價大反撲　中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金　最快1月底出台
【內房危機】內房債價大反撲　中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金　最快1月底出台
【美股期貨】道指期貨升43點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升43點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資65億元　騰訊美團吸逾20億元　夜期升越兩萬五（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資65億元　騰訊美團吸逾20億元　夜期升越兩萬五（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款