【瑞聲盈警】 美銀削瑞聲目標價至28元、重申「跑輸大市」　受累中國品牌疲弱與產品均價降

▲ 瑞聲盈警後，美銀證券削瑞聲目標價至28元，重申「跑輸大市」評級。

瑞聲科技 （02018） 發盈警，預期去年純利較2020年同期減少約12%至16%，去年第4季純利更料按年減少約71%至79%。瑞聲收市挫12.7%，收報27.95元。在盈利壓力持續與行業周期淡靜下，美銀證券重申對瑞聲「跑輸大市」評級，並將其目標價由31.5元降至28元，與周四收市價27.95元相若。

瑞聲預計集團去年收入略增 ，惟疫情持續引起的全球供應鏈中斷、中國經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響公司業績，導致集團整體毛利率下降，尤其是光學業務。

美銀預期瑞聲的疲弱表現延續至今年，因智能手機市場停滯、缺乏規格升級，以及光學業務競爭加劇。由於瑞聲有六成銷售來自Android手機，故即使iPhone付運量穩定，亦可能不足以抵銷中國品牌疲弱對瑞聲之影響。美銀的中國智能手機專家預期，來自內地的付運今年料繼續淡靜，意味瑞聲的銷售與盈利壓力將持續。

瑞聲正積極擴展對中國品牌與三星的光學市場份額，惟美銀指此舉會導致集團產品平均售價進一步下調，繼而逐漸損害其利潤。與此同時，集團亦面對其他負面因素，包括高端智能手機市場需求疲軟，導致集團高利潤產品付運受到限制，以及集團的玻璃晶圓級鏡片（Wafer Level Glass，WLG）滲透率短期內繼續處於低位。

美銀將瑞聲2022及2023年的盈利預測下調16%至24%，以反映智能手機市場的疲弱動力與利潤，又將該股目標價由原來的31.5元下調至28元，維持「跑輸大市」評級。雖然瑞聲正運軍車載產品市場，惟美銀相信有關業務需時對集團顯現真正貢獻。

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