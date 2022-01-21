【ET開市直擊】港股逼近二萬五　如何部署過肥年（附time code）

港股上日表現大勇，以全日以全日最高位收市，收報24952點，升824點，恒指夜期更突破二萬五，港股下站看多少？現時應食糊抑或追貨？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你追緊市況，部署過肥年。

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00：55 - 港股今日焦點速覽

01：39 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：25 - 亞太股市早段市況速報

03：51 - 憂慮聯儲局加息、反壟斷議案出台 美股連日急回調整壓力會持續？

06：45 - 美股可否喘定 要留意今次議息會議

07：23 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：30 - 港股逼近二萬五反彈抑或轉勢？

11：27 - 恒指預料於農曆新年前可維持反彈

11：36 - 內地下調貸款報價利率（LPR） 內房有反彈力對港股有支持

13：29 - 恒指如企穩24600點 過年前可上望25800點

14：21 - 港股短綫要追貨定獲利食糊？

15：10 - 蟹貨要借勢考慮減磅、低位撈貨部分可食糊

17：10 - 科技股可搏估值修復 但不是大升格局

17：42 - 基建股、銀行股可以留貨睇中綫

18：00 - 短炒可考慮追內險股 中綫有保留

21：06 - 內險股短炒 中國平安 （02318） 最值搏

22：51 - 觀眾問股：友邦 （01299） 80元有貨現價可食糊？

25：31 - 港股開市前市況速報

27：51 - ET個股推介：中海外 （00688）

30：28 - 港股開市初段市況速報

31：56 - 觀眾問股：融創中國 （01918） 12.4元有貨今年可否睇好？

34：21 - 觀眾問股：商湯 （00020） 8元重貨如何是好？

36：29 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、新特能源 （01799） 甚麼價位可買入？、滙豐 （00005） 可做淡？

40：36 - 個股分析：中銀香港 （02388） 強勢可否追入？

41：27 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 現價值搏嗎？

43：07 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 98元有貨可上望多少？

45：02 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 46元有貨要放棄嗎？

47：44 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）進入調整期？880美元買入可否上望1200美元？

50：38 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 13元有貨要走先？

52：27 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3元有貨現時食糊止賺？

53：44 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.8元有貨 走勢反覆宜繼續持有？

55：16 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72有貨 短綫甚麼價位止賺？

56：37 - 觀眾問股：中國東方航空 （00670） 現價可追入？上望多少？

58：42 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 甚麼價位可買入？

1：00：04 - 港股開市初段市況速報

1：00：55 - 消息股速報：理文化工 （00746） 、交銀國際 （03329） 、復星醫藥 （02196） 、中國生物製藥 （01177） 、德視佳 （01846） 、中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728）

1：02：06 - 財經日誌提提你

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